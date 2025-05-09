Сколько компаний планируют нанимать новых сотрудников в 2025 году — исследование — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сколько компаний планируют нанимать новых сотрудников в 2025 году — исследование

Личные финансы
25
Сколько компаний планируют нанимать новых сотрудников в 2025 году — исследование
Сколько компаний планируют нанимать новых сотрудников в 2025 году — исследование
Лишь четверть бизнесов планирует активный рост в 2025 году, большинство выбирает осторожную или стабильную стратегию.
Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного robota.ua.
Отмечается, что 20% компаний планируют активный наем сотрудников в 2025 году. Большинство бизнесов либо ограничивается выборочным подбором (39%), либо не изменяет политику (34%). 7% компаний также отметили, что планируют сокращать персонал в текущем году.
Инфографика: robota.ua
Инфографика: robota.ua
Что касается приоритетных форматов работы, то ситуация остается относительно стабильной: более половины компаний (60%) в 2025 году до сих пор предпочитает офлайн-формат работы. 32% бизнесов предпочитают гибридный формат и только 8% - полностью дистанционный.
Инфографика: robota.ua
Инфографика: robota.ua
Следовательно, если говорить об общем ощущении бизнеса относительно 2025 года, то более половины опрошенных компаний (53%) воспринимают этот год как напряженный и непредсказуемый. 18% бизнесов считают 2025 год сложным и потенциально переломным, 16% рассматривают его через призму осторожного оптимизма, а 13% чувствуют стабильность без прорыва.
Инфографика: robota.ua
Инфографика: robota.ua
Напомним, Министерство экономики Украины работает над разработкой Стратегии занятости населения. Сложная ситуация на рынке труда требует комплексных решений, которые помогут людям обрести достойную работу и восстановить стабильность на рынке труда.
По данным Центра экономической стратегии, активность на рынке труда остается ниже, чем до полномасштабной войны. Люди стали более активно искать работу, чем в 2024 году, но объем размещенных новых резюме остается на около 80% от среднего уровня 2021 года. Количество новых вакансий практически прекратило рост и остается на уровне 85−90% с 2021 года.
Большие возможности приходят не во времена спокойствия, а в моменты нестабильности. Те, кто умеют видеть перспективу там, где другие видят риски, всегда на шаг впереди. Мир меняется — не время колебаться. Invest Talk Summit — конференция для тех, кто выбирает действовать, а не ждать. 24 мая, Киев. Офлайн/Онлайн
👉 Присоединиться к будущему
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems