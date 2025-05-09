Сколько компаний планируют нанимать новых сотрудников в 2025 году — исследование Сегодня 13:00 — Личные финансы

Сколько компаний планируют нанимать новых сотрудников в 2025 году — исследование

Лишь четверть бизнесов планирует активный рост в 2025 году, большинство выбирает осторожную или стабильную стратегию.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного robota.ua.

Отмечается, что 20% компаний планируют активный наем сотрудников в 2025 году. Большинство бизнесов либо ограничивается выборочным подбором (39%), либо не изменяет политику (34%). 7% компаний также отметили, что планируют сокращать персонал в текущем году.

Инфографика: robota.ua

Что касается приоритетных форматов работы, то ситуация остается относительно стабильной: более половины компаний (60%) в 2025 году до сих пор предпочитает офлайн-формат работы. 32% бизнесов предпочитают гибридный формат и только 8% - полностью дистанционный.

Инфографика: robota.ua

Следовательно, если говорить об общем ощущении бизнеса относительно 2025 года, то более половины опрошенных компаний (53%) воспринимают этот год как напряженный и непредсказуемый. 18% бизнесов считают 2025 год сложным и потенциально переломным, 16% рассматривают его через призму осторожного оптимизма, а 13% чувствуют стабильность без прорыва.

Инфографика: robota.ua

Напомним, Министерство экономики Украины работает над разработкой Стратегии занятости населения. Сложная ситуация на рынке труда требует комплексных решений, которые помогут людям обрести достойную работу и восстановить стабильность на рынке труда.

По данным Центра экономической стратегии, активность на рынке труда остается ниже, чем до полномасштабной войны. Люди стали более активно искать работу, чем в 2024 году, но объем размещенных новых резюме остается на около 80% от среднего уровня 2021 года. Количество новых вакансий практически прекратило рост и остается на уровне 85−90% с 2021 года.

Большие возможности приходят не во времена спокойствия, а в моменты нестабильности. Те, кто умеют видеть перспективу там, где другие видят риски, всегда на шаг впереди. Мир меняется — не время колебаться. Invest Talk Summit — конференция для тех, кто выбирает действовать, а не ждать. 24 мая, Киев. Офлайн/Онлайн

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