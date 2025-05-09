Золото, нефть и американские акции выросли после заключения торгового соглашения между США и Великобританией — Finance.ua

Золото, нефть и американские акции выросли после заключения торгового соглашения между США и Великобританией Сегодня 12:14 — Фондовый рынок

Золото, нефть и американские акции выросли после заключения торгового соглашения между США и Великобританией

Американские акции выросли, поскольку инвесторы приветствовали новое торговое соглашение, заключенное между США и Великобританией. Первое торговое соглашение США спровоцировало ралли на Уолл-стрит, в результате основные американские индексы ненадолго выросли более чем на 1%. Золото выросло в цене, слитки торговались выше $3324 за унцию.

Об этом пишет Reuters.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,62% до 41,368.45 пункта, индекс S&P 500 вырос на 0,58%, до 5,663.94, а Nasdaq Composite вырос на 1,07%, до 17,928.14.

Индекс акций малой капитализации Russell 2000, ориентированный на внутренний рынок, вырос на 1,9%, закрывшись на самом высоком уровне со 2 апреля, дня, когда пошлины были первоначально объявлены.

Индекс пассажирских авиалиний S&P 500 закрылся повышением на 5,4%, управляемый ростом на 7,2% акций компании Delta Air Lines после того, как министр торговли США Говард Лютник заявил, что двигатели Rolls-Royce британского производства будут поступать в США без пошлины.

Золото выросло в пятницу, 9 мая, после недели резких изменений. Слитки торговались выше $3324 за унцию и выросли почти на 3% за неделю.

Нефть продолжила рост, поскольку рынок в эти выходные обратил внимание на торговые переговоры между США и Китаем после того, как президент Дональд Трамп объявил о соглашении с Великобританией. Brent поднялась выше $63 за баррель после роста на 2,8% на предыдущей сессии, а West Texas Intermediate приблизилась к $60.

Напомним, Трамп и премьер-министр Великобритании Кир Стармер 8 мая объявили о заключении ограниченного двустороннего торгового соглашения, которое оставляет в силе 10-процентные пошлины Трампа на британский экспорт, незначительно расширяет доступ к сельскохозяйственной продукции для обеих стран и снижает запретительные пошлины США на экспорт британских авто.

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