Великобритания подготовила крупнейший пакет санкций против 100 судов «теневого флота» рф — Finance.ua

Великобритания подготовила крупнейший пакет санкций против 100 судов «теневого флота» рф Сегодня 10:30

Великобритания подготовила крупнейший пакет санкций против 100 судов «теневого флота» рф

Правительство Великобритании введет санкции против 100 нефтяных танкеров, которые составляют основную часть «теневого флота» россии и с начала 2024 года перевезли грузы на сумму более 24 млрд долларов.

Соответствующее объявление сделает премьер-министр Кир Стармер, сообщает пресс-служба британского правительства.

Основной пакет санкций будет направлен против старого и опасного «теневого флота», перевозящего российскую нефть.

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Отмечается, что действия этого флота представляют угрозу для критически важной национальной инфраструктуры Великобритании и евроатлантического региона, а также для окружающей среды.

Новый пакет будет означать, что Великобритания ввела санкции против большего количества судов теневого флота, чем любая другая страна. В частности, правительство введет санкции в отношении 100 нефтяных танкеров.

Кроме большого количества танкеров, ожидается, что Великобритания также попытается помешать тем, кто стоит за «теневым флотом».

«Угрозу нашей национальной безопасности со стороны россии нельзя недооценивать, поэтому мы сделаем все, что в наших силах, чтобы разрушить деятельность ее „теневого флота“, лишить ее военную машину нефтяных доходов и защитить подводную инфраструктуру, от которой зависим в своей повседневной жизни», — сказал премьер-министр.

рф использует «теневой флот», чтоб удержать свои нефтяные доходы и поддержать российскую нефтяную индустрию. Благодаря западным санкциям доходы россии от нефти и газа ежегодно падают с 2022 года, потеряв более трети своей стоимости за три года.

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