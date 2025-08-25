Чего ждать от курса этой недели — мнение банкира Сегодня 12:08 — Валюта

Чего ждать от курса этой недели — мнение банкира

На этой неделе валютный рынок будет стабильным, а колебания курса ограничатся диапазоном 0,5−1,5%.

Об этом рассказала член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько.

Официальный курс за период 18−22 августа колебался в узком диапазоне, без резких скачков. Краткосрочные колебания были небольшими, а общее изменение не превышало 0,3% — рынок был относительно уравновешенным: никаких сильных шоков или панических движений не зафиксировано.

Официальный курс на прошлой неделе был таким:

18 августа — 41,3401 грн/$;

19 августа — 41,2589 грн/$;

20 августа — 41,3557 грн/$;

21 августа — 41,3782 грн/$;

22 августа — 41,2185 грн/$.

Наличный рынок

Курс в кассах банков в течение недели оставался относительно стабильным с незначительными изменениями:

в понедельник он колебался в пределах 41,05−41,57 грн/$;

во вторник и среду был на отметках 41,07−41,58 грн/$;

а в четверг и пятницу опустился до 41,01−41,52 грн/$.

Неделя прошла под знаком нисходящего дрейфа в конце конце недели, без резких скачков.

Межбанк

Межбанк неделей 18−22 августа прошел волнообразно — наблюдался спад гривны на старте, укрепление в середине недели и резкое ослабление в пятницу.

Неделя стартовала с незначительного ослабления национальной валюты с 41,28 грн/$ до 41,33 грн/$, минуя пиковые значения 41,21 грн/$ и 41,34 грн в понедельник. Вторник продолжил тенденцию — гривна ослабла на 2 копейки: с 41,32 грн/$ утром и 41,34 грн/$ вечером, минуя максимальную отметку 41,39 грн/$ в середине дня. В среду и четверг гривна укреплялась на 12 копеек в течение дня: в среду день стартовал с 41,37 грн/$, в течение дня котировки поднимались до 41,43 грн/$, а день завершился на минимуме дня — 41,25 грн/$. Четверг показал такую ​​же тенденцию, только стартовал с других уровней котировок: начало дня — 41,3 грн/$, конец дня — 41,18 грн/$. В пятницу на межбанковском рынке гривна сдалась — за день доллар подорожал на 16 копеек: с 41,2 грн/$ до 41,36 грн/$.

«Неделя прошла в рамках флета с низко-средней волатильностью, но с заметными внутридневными разворотами — движения обусловлены временными потребностями ликвидности. В общей сложности неделя дала небольшое ослабление гривны — 8 копеек», — отметила Золотько.

В течение 18−22 августа Национальный банк продал $551,12 млн, что на 9% меньше по сравнению с неделей ранее, и продолжает тенденцию общего еженедельного уменьшения валютных интервенций в августе этого года.

Прогноз на эту неделю

«В конце августа — начале сентября гривня, вероятно, останется относительно стабильной и будет колебаться в узком диапазоне при условии сохранения текущей конъюнктуры. Поддержку курсу обеспечивают взвешенная монетарная политика НБУ — учетная ставка 15,5%, значительные международные резервы, которые на конец июля составляли около $43 пополняют предложение валюты», — прогнозирует эксперт.

Спрос населения умеренный, бизнес готовится к осенним закупкам, так что разница между межбанком и наличными должна остаться небольшой.

В то же время риски и неопределенность, связанные с военной ситуацией в Украине и глобальными экономическими условиями, неизменны: задержки международной помощи или геополитические обострения могут усилить давление на курс, поэтому НБУ может корректировать объемы интервенций для уравновешивания спроса и предложения.

В целом при отсутствии существенных внешних шоков ожидается спокойный рынок с узкими движениями с изменением текущего курса в пределах 0,5−1,5%.

