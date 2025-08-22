Ожидать ли сюрпризов от доллара в конце лета: прогноз банкира — Finance.ua

Ожидать ли сюрпризов от доллара в конце лета: прогноз банкира
В последние дни лета общая ситуация на валютном рынке вряд ли изменится. С одной стороны, курс доллара будет «барахтаться» между 41,4−41,8 гривны, а курс евро, несмотря на мировую неуверенность, скорее всего, не выйдет за пределы 49 гривен, находясь в промежутке 48−49 грн.
Об этом в комментарии УНИАН рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности «Глобус Банка» Тарас Лесовой.
«На рынке будет продолжаться период относительного спокойствия и стабильности. Конечно, мы не учитываем текущие курсовые изменения (рынок живой, поэтому нельзя ждать статики), однако в глобальных смыслах такие изменения не станут весьма значимыми или системными», — считает банкир.
По его словам, по-прежнему курс доллара будет зависеть от двух главных факторов: это стратегия Нацбанка, которая делает невозможным резкие скачки, и общее состояние экономики и снижение потребительских цен (гривна получает дополнительную защиту, дополнительную прочность, а это фактически «прививка» от покупательского ажиотажа на валюту).
«Мы ожидаем, что к осени курсовые показатели останутся более-менее адекватными и основные условия на рынке не изменятся, то есть при минимальных текущих курсовых изменениях разница курсов купли/продажи будет крайне незначительной, а показатели межбанка и наличного рынка будут почти одинаковыми», — говорит Лесовой.
Что касается курса евро, то он, по словам эксперта, по-прежнему будет зависеть от мировых котировок пары доллар/евро. Здесь также стоит ожидать «стабильную изменчивость» — курс евро вряд ли способен существенно возрасти, а доллар существенно обвалиться, и наоборот. В настоящее время речь идет о минимальных колебаниях соотношения этих валют.
Справка Finance.ua:
- Поведение населения по поводу купли/продажи валюты. Сейчас поведение наличного рынка не представляет угрозы стабильности нашего валютного рынка. Население продолжает покупать валюту практически в тех же объемах, что сдает ее в обменники и продает со своих карточных счетов. Об этом пишет финансовый эксперт Алексей Козырев в своем обзоре.
- Курс покупки и продажи наличного доллара в банках будет в пределах коридора от 41,00 до 41,80 гривен, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 41,05 до 41,75 гривен.
- Во второй половине августа 2025 года активизировались действия, направленные на прекращение огня или даже объявление перемирия между Украиной и россией. Учитывая большой потенциал приостановки боевых действий в ближайшее время, возник вопрос, повлияют ли положительные сдвиги на курс доллара и евро — об этом рассказал Доктор экономических наук Алексей Плотников.
