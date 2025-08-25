Выезд мужчин до 25 лет за границу: в Раде зарегистрировали законопроект — Finance.ua

Выезд мужчин до 25 лет за границу: в Раде зарегистрировали законопроект Сегодня 14:37 — Казна и Политика

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который должен изменить порядок выезда из Украины для призывников и военнообязанных в возрасте до 25 лет.

Об этом говорится в проекте закона № 13685.

Что предполагает законопроект

В законе «О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины» предлагают четко прописать, что ограничение на выезд не распространяется на призывников и военнообязанных, которые в текущем или следующем году еще не достигли возраста призыва во время мобилизации.

Также к статье, регулирующей выезд военнослужащих, прилагается уточнение «если иное не установлено законом».

Почему предлагают изменения

С началом полномасштабной войны в Украине были введены ограничения на выезд мужчин от 18 до 60 лет. Это решение было принято для обеспечения мобилизации и выполнения гражданами конституционного долга по защите страны.

Однако, как отмечается в пояснительной записке, мужчины от 18 до 25 лет фактически не могут быть призваны во время мобилизации. В то же время уехать за границу они тоже не имеют права.

«Такой запрет создает серьезные препятствия для возвращения в Украину молодых людей, которые учатся или работают за границей, усложняет поддержку связи с родными и провоцирует поиск путей обхода закона», — говорится в документе.

Какие последствия ожидают

Принятие закона позволит урегулировать вопрос пересечения границы для мужчин до 25 лет, снять бюрократические проблемы с документами и военным учетом, а также будет способствовать возвращению выехавшей за границу молодежи.

По оценкам авторов законопроекта, это укрепит доверие молодых граждан к государству и сохранит связь с Украиной.

Напомним, ранее стало известно , что Владимир Зеленский поручил Кабмину увеличить возраст мужчин, которым будет позволено выезжать за границу во время военного положения, до 22 лет.

