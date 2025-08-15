Выезд мужчин до 22 лет за границу: СМИ узнали, когда и как это заработает — Finance.ua

Выезд мужчин до 22 лет за границу: СМИ узнали, когда и как это заработает Сегодня 21:03 — Казна и Политика

Выезд мужчин до 22 лет за границу: СМИ узнали, когда и как это заработает

Президент Владимир Зеленский поручил Кабмину увеличить возраст мужчин, которым будет разрешено выезжать за границу во время военного положения, до 22 лет, решение может быть принято уже на следующей неделе.

Forbes Ukraine узнал ключевые детали этого механизма и когда он может заработать.

Как рассказали изданию источники в Офисе президента, решение должно дать возможность выезда из страны для всех мужчин до 22 лет без дополнительных ограничений — они уверяют, что «речь не идет только о студентах».

Фактически это должны быть аналогичные условия, которые действуют для пересечения границы сейчас для лиц до 18 лет, отметил собеседник издания.

Отмечается, что финальные изменения в постановление должно подготовить Министерство образования, к процессу также привлечены премьер Юлия Свириденко, первый вице-премьер Михаил Федоров и военные.

Источник в ОП отметил, что это должно произойти «в течение 10 дней», то есть если считать от официального заявления президента, то подготовить изменения Кабмин должен до 21 августа. При этом изменения в постановления не требуют согласования с парламентом, поэтому принять их правительство может самостоятельно.

В ОП также не видят рисков, что новые правила повлекут за собой отток людей за границу.

«Будем наблюдать реакцию и поведение людей. Есть надежда, что люди будут оставаться здесь, в частности, учитывая переговорный процесс и надежду на справедливый мир», — отметил представитель Офиса в комментарии изданию.

Чиновники также объяснили, что ключевая причина решения — стимулировать молодежь оставаться в стране, а не уезжать за границу. В частности, это реакция на то, что некоторые родители пытаются забрать парней из Украины в возрасте до 18 лет, чтобы они поступали в иностранные университеты.

«По мнению собеседника в Офисе президента, новые правила выезда за границу дадут больше пространства как родителям, так и молодежи, которая сможет не только свободно уехать, но и вернуться в страну. Он добавляет, что это решение является частью комплексной программы для будущих студентов», — пишет Forbes Ukraine.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предложил разрешить украинцам до 22 лет выезжать за границу. Вопрос должен быть обработан совместно с военным командованием.

Он добавил, что это «положительная правильная история», которая «поможет многим молодым украинцам сохранить связи с Украиной и реализоваться в Украине, прежде всего в Украине, реализоваться в учебе».

В то же время социологи предупреждают, что нужно быть готовыми к тому, что часть из таких мужчин покинут страну и не вернутся.

УНІАН

