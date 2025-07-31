Какая доля украинцев владеют жильем за рубежом и в Украине (исследование) — Finance.ua

Какая доля украинцев владеют жильем за рубежом и в Украине (исследование)
Большинство респондентов в Украине проживает в собственном жилье (63,5%).
Об этом говорится в исследовании социальной сплоченности, проведенном Гражданской сетью Опора.
Еще 14,4% затрудняются сказать, как долго они смогут использовать то жилье, в котором они сейчас проживают. 10,3% указали, что смогут пользоваться своим жильем по крайней мере еще год.
Суммарно 8,8% респондентов в Украине и за рубежом указывают, что могут лишиться доступа к своему нынешнему жилью в течение года.
Среди респондентов за границей половина уверены, что смогут пользоваться своим жильем не менее года (51,1%).
В собственном жилье за рубежом проживают 6,3%. Могут потерять доступ к жилью в ближайшие 7−12 месяцев 7,3% респондентов за границей, еще 13,7% - в течение более короткого периода времени. Неопределенность среди респондентов за рубежом по сравнению с Украиной несколько выше: 18,5% респондентов выбрали вариант «затрудняюсь ответить».
Напомним, самая дорогая аренда жилья в Европе — в Лондоне (2732 евро или 2297 фунтов стерлингов), а самая дешевая — в Афинах (595 евро). В общем двухкомнатные квартиры стоят примерно вдвое дешевле трехкомнатных. Однако некоторые города меняются местами в рейтинге. Соотношение цен также разнится.
В Южной и Восточной Европе наблюдался самый сильнеый рост арендной платы. За Стамбулом следуют:
- Лиссабон (81%),
- Прага (73%)
- Эдинбург (71%), в каждом из которых рост составил более 70%.
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Напомним, самым дорогим городом в Европе остается Лондон (2732 евро или 2297 фунтов стерлингов), а самым дешевым — Афины (595 евро). Об этом пишет Euronews, ссылаясь на данные отчета Deutsche Bank.
В общем двухкомнатные квартиры стоят примерно вдвое дешевле трехкомнатных. Однако некоторые города меняются местами в рейтинге. Соотношение цен также разнится.
В Южной и Восточной Европе наблюдался сильнейший рост арендной платы.
- Лиссабон (81%),
- Прага (73%)
- Эдинбург (71%), в каждом из которых рост составил более 70%.
Значительно возросла арендная плата в Испании: на 65% в Барселоне и на 59% в Мадриде.
Афины и Варшава — два других европейских города, где рост составил чуть больше 50%.
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