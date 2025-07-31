Какая доля украинцев владеют жильем за рубежом и в Украине (исследование) — Finance.ua

Какая доля украинцев владеют жильем за рубежом и в Украине (исследование) Сегодня 16:03 — Недвижимость

Какая доля украинцев владеют жильем за рубежом и в Украине (исследование)

Большинство респондентов в Украине проживает в собственном жилье (63,5%).

Об этом говорится в исследовании социальной сплоченности, проведенном Гражданской сетью Опора

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Еще 14,4% затрудняются сказать, как долго они смогут использовать то жилье, в котором они сейчас проживают. 10,3% указали, что смогут пользоваться своим жильем по крайней мере еще год.

Суммарно 8,8% респондентов в Украине и за рубежом указывают, что могут лишиться доступа к своему нынешнему жилью в течение года.

Среди респондентов за границей половина уверены, что смогут пользоваться своим жильем не менее года (51,1%).

В собственном жилье за рубежом проживают 6,3%. Могут потерять доступ к жилью в ближайшие 7−12 месяцев 7,3% респондентов за границей, еще 13,7% - в течение более короткого периода времени. Неопределенность среди респондентов за рубежом по сравнению с Украиной несколько выше: 18,5% респондентов выбрали вариант «затрудняюсь ответить».

Напомним, самая дорогая аренда жилья в Европе — в Лондоне (2732 евро или 2297 фунтов стерлингов), а самая дешевая — в Афинах (595 евро). В общем двухкомнатные квартиры стоят примерно вдвое дешевле трехкомнатных. Однако некоторые города меняются местами в рейтинге. Соотношение цен также разнится.

В Южной и Восточной Европе наблюдался самый сильнеый рост арендной платы. За Стамбулом следуют:

Лиссабон (81%),

Прага (73%)

Эдинбург (71%), в каждом из которых рост составил более 70%.

Напомним, самым дорогим городом в Европе остается Лондон (2732 евро или 2297 фунтов стерлингов), а самым дешевым — Афины (595 евро). Об этом пишет Euronews, ссылаясь на данные отчета Deutsche Bank.

В общем двухкомнатные квартиры стоят примерно вдвое дешевле трехкомнатных. Однако некоторые города меняются местами в рейтинге. Соотношение цен также разнится.

В Южной и Восточной Европе наблюдался сильнейший рост арендной платы.

Лиссабон (81%),

Прага (73%)

Эдинбург (71%), в каждом из которых рост составил более 70%.

Значительно возросла арендная плата в Испании: на 65% в Барселоне и на 59% в Мадриде.

Афины и Варшава — два других европейских города, где рост составил чуть больше 50%.

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