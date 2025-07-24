Куда денут невостребованные паспорта украинцев, оформленные за границей — Finance.ua

Куда денут невостребованные паспорта украинцев, оформленные за границей
ГП «Документ» сообщает: невостребованные паспорта, оформленные до 24 апреля 2024 года, станут недоступными за пределами Украины после установленного дедлайна.
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Государственное предприятие «Документ» обратилось к гражданам, оформлявшим украинский или загранпаспорт в зарубежных представительствах до 24 апреля 2024 года.
Сроки
Все неистребованные документы после 1 июня 2025 года будут постепенно отправлены на хранение в Главное управление ДМС в Закарпатской области.
Как получить
Получить готовые паспорта можно в зарубежных центрах в порядке очереди без предварительной записи.
Перед визитом следует проверить актуальный график работы выбранного офиса на официальном сайте pasport.org.ua в разделе «Центры».
Важно своевременно получить документы, поскольку действительный паспорт необходим для легального пребывания за границей, доступа к социальным услугам и банковскому обслуживанию.
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