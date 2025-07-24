Куда денут невостребованные паспорта украинцев, оформленные за границей — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Куда денут невостребованные паспорта украинцев, оформленные за границей

Личные финансы
51
Куда денут невостребованные паспорта украинцев, оформленные за границей
Куда денут невостребованные паспорта украинцев, оформленные за границей
ГП «Документ» сообщает: невостребованные паспорта, оформленные до 24 апреля 2024 года, станут недоступными за пределами Украины после установленного дедлайна.
Читайте также
Государственное предприятие «Документ» обратилось к гражданам, оформлявшим украинский или загранпаспорт в зарубежных представительствах до 24 апреля 2024 года.
Сроки
Все неистребованные документы после 1 июня 2025 года будут постепенно отправлены на хранение в Главное управление ДМС в Закарпатской области.
Читайте также
Как получить
Получить готовые паспорта можно в зарубежных центрах в порядке очереди без предварительной записи.
Перед визитом следует проверить актуальный график работы выбранного офиса на официальном сайте pasport.org.ua в разделе «Центры».
Важно своевременно получить документы, поскольку действительный паспорт необходим для легального пребывания за границей, доступа к социальным услугам и банковскому обслуживанию.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems