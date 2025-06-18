Украина не заставляет сдавать украинский паспорт: что известно о множественном гражданстве — Finance.ua

Украина не заставляет сдавать украинский паспорт: что известно о множественном гражданстве Сегодня 20:26

Украина не заставляет сдавать украинский паспорт: что известно о множественном гражданстве

Закон о множественном гражданстве, принятый Верховной Радой, должен урегулировать отношения с находящимися за рубежом украинцами.

Об этом заявил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук в интервью РБК-Украина

Как отметил Стефанчук, рамочный закон дает очень мощный сигнал всем находящимся за пределами Украины гражданам Украины: «Украина не отворачивается от своих граждан».

«Украина не заставляет вас сдавать украинский паспорт и брать другой, в отношениях с Украиной вы будете навсегда гражданами Украины. И мы ждем вас после окончания этой страшной войны», — отметил он.

Стефанчук сообщил о потребности в гражданах, чтобы отстроить Украину.

«Для того чтобы Украина могла воскреснуть после этого страшного нашествия со стороны российской федерации. Потому что, в отличие от россиян, которые сегодня празднуют один миллион своих убитых, раненых и так далее, украинцы борются и переживают за каждого гражданина Украины», — сказал он.

Спикер парламента напомнил слова президента Владимира Зеленского о том, что мы никогда не будем своих граждан как дрова в печь войны бросать.

«Это очень правильно. Это другая философия, понимаете? Это совершенно другое отношение к человеку как высшей социальной ценности. И поэтому мне кажется, что это то, что еще раз подчеркивает, что мы с ними (россиянами. — Ред.) разные. Мы находимся на разных краях цивилизационной пропасти», — добавил он.

Справка Finance.ua:

Напомним, Верховная Рада 18 июня поддержала в целом законопроект президента Владимира Зеленского о двойном гражданстве. Кабмин в дальнейшем утвердит список стран, с которыми разрешено множественное гражданство;

в правительстве опубликовали разъяснения к законопроекту № 11469 о множественном гражданстве и заявили, что документ станет одним из инструментов, который поможет сохранить будущее нации;

интересно, что, по опросу, осенью 2021 года 48% украинцев вообще не поддерживали идею введения двойного или множественного гражданства в Украине. В то же время 24% высказывались за возможность введения двойного (множественного) гражданства для всех стран без исключений.

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