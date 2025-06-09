Кому Испания больше всего выдавала паспорта в 2024 году — Finance.ua

Кому Испания больше всего выдавала паспорта в 2024 году Сегодня 18:00 — Мир

Кому Испания больше всего выдавала паспорта в 2024 году

Национальный институт статистики (INE) раскрыл данные о предоставлении гражданства иностранцам в 2024 году в Испании.

По их аналитике, украинцы и россияне получили одинаковое количество паспортов — 2588 испанских паспортов.

В 2023 году было 2246 российских и 2693 украинских паспорта.

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Кто больше всего

Это совсем немного по сравнению такими беженцами:

с марокканцами (42 910 выданных паспортов),

венесуэльцами (35 403)

колумбийцами (26 224).

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Ранее мы писали , где чаще всего поселяются эмигранты в Испании.

По данным Министерства инклюзивности, социального обеспечения и миграции Испании, 24% всех иностранцев, прибывших в Испанию на заработки, избрали Каталонию.

далее следуют Мадрид (20,3%),

Валенсию (12,6%),

Андалусию (12,4%).

За последние десять лет Испания приняла 1,3 миллиона трудовых мигрантов. 70% из них смогли начать новую жизнь в этих четырех регионах, где больше всего рабочих мест.

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