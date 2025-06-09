Кому Испания больше всего выдавала паспорта в 2024 году — Finance.ua

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Кому Испания больше всего выдавала паспорта в 2024 году

Мир
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Кому Испания больше всего выдавала паспорта в 2024 году
Кому Испания больше всего выдавала паспорта в 2024 году
Национальный институт статистики (INE) раскрыл данные о предоставлении гражданства иностранцам в 2024 году в Испании.
По их аналитике, украинцы и россияне получили одинаковое количество паспортов — 2588 испанских паспортов.
В 2023 году было 2246 российских и 2693 украинских паспорта.
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Это совсем немного по сравнению такими беженцами:
  • с марокканцами (42 910 выданных паспортов),
  • венесуэльцами (35 403)
  • колумбийцами (26 224).
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Ранее мы писали, где чаще всего поселяются эмигранты в Испании.
По данным Министерства инклюзивности, социального обеспечения и миграции Испании, 24% всех иностранцев, прибывших в Испанию на заработки, избрали Каталонию.
  • далее следуют Мадрид (20,3%),
  • Валенсию (12,6%),
  • Андалусию (12,4%).
За последние десять лет Испания приняла 1,3 миллиона трудовых мигрантов. 70% из них смогли начать новую жизнь в этих четырех регионах, где больше всего рабочих мест.

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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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