США уклали торгову угоду із Великою Британією — Finance.ua

США уклали торгову угоду із Великою Британією Сьогодні 11:30 — Світ

Президент США Дональд Трамп зустрівся з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у Вашингтоні, округ Колумбія, США, Фото: Reuters

Сполучені Штати Америки (США) уклали торгову угоду із Великою Британією. Це перша домовленість із десятків країн, щодо яких запровадили мита.

Про укладання угоди повідомив президент США Дональда Трамп у власній соцмережі Truth Social.

«Зважаючи на нашу багаторічну історію та спільну відданість, для нас велика честь, що саме Велика Британія стала нашою першою угодою, про яку ми оголосили», — написав Трамп.

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Трамп назвав угоду «повною та всеохопною», яка зміцнить відносини між Вашингтоном та Лондоном на багато років у майбутньому. Він також додав, що низка інших угод перебуває на просунутому етапі переговорів і буде укладена пізніше.

Втім, економісти попереджають: йдеться не про повноцінний торгівельний договір, а лише про попередню домовленість на рівні адміністрації. Повноформатні міждержавні угоди, як правило, готуються роками і потребують ратифікації парламентами обох країн.

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Нагадаємо, у квітні президент США Дональд Трамп підписав указ про введення мит на імпорт товарів із понад 180 країн. Він пояснив цей крок необхідністю реагувати на «несправедливі тарифи», які інші держави застосовують щодо американської продукції.

Згідно з документом, для окремих країн запроваджуються взаємні мита в діапазоні від 11% до 48%, тоді як для решти діятиме «базова» ставка у 10%. Виняток зроблено для Канади та Мексики, митна політика щодо яких регулюється окремо.

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