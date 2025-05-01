Велика Британія висловилась щодо угоди України зі США — Finance.ua

Велика Британія висловилась щодо угоди України зі США
Міністр закордонних справа Великої Британії Девід Ламмі привітав підписання угоди про економічну співпрацю між Україною та США і запевнив у продовженні 100-річного партнерства Лондона з Києвом.
«Велика Британія вітає кроки, зроблені США та Україною для підписання угоди про економічне партнерство. Підтримка України з боку Великої Британії залишається непохитною. Завдяки нашому 100-річному партнерству ми поглиблюємо економічні та безпекові зв’язки для майбутніх поколінь обох наших країн», — написав він у соціальній мережі Х у четвер.
Як повідомлялося, перша віцепрем’єрка — міністр економіки Юлія Свириденко та міністр фінансів США Скотт Бессент у середу у Вашингтоні підписали угоду про створення інвестиційного фонду відбудови США-Україна.
Раніше, в ніч на 1 травня Україна та Сполучені Штати Америки підписали стратегічну угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови та партнерство у сфері критичних корисних копалин.
Про це повідомилаперша віцепрем’єрка — міністерка економіки Юлія Свириденко, яка підписала документ разом із міністром фінансів США Скоттом Бессентом.
«Як домовились Володимир Зеленський та Дональд Трамп, спільно із міністром фінансів США Скоттом Бессентом підписали Угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна. Зараз документ такий, що може забезпечити успіх для обох наших країн — України та Сполучених Штатів», — сказано в повідомленні.
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