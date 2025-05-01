Велика Британія висловилась щодо угоди України зі США — Finance.ua

Велика Британія висловилась щодо угоди України зі США Сьогодні 11:33

Велика Британія висловилась щодо угоди України зі США

Міністр закордонних справа Великої Британії Девід Ламмі привітав підписання угоди про економічну співпрацю між Україною та США і запевнив у продовженні 100-річного партнерства Лондона з Києвом.

«Велика Британія вітає кроки, зроблені США та Україною для підписання угоди про економічне партнерство. Підтримка України з боку Великої Британії залишається непохитною. Завдяки нашому 100-річному партнерству ми поглиблюємо економічні та безпекові зв’язки для майбутніх поколінь обох наших країн», — написав він у соціальній мережі Х у четвер.

Як повідомлялося, перша віцепрем’єрка — міністр економіки Юлія Свириденко та міністр фінансів США Скотт Бессент у середу у Вашингтоні підписали угоду про створення інвестиційного фонду відбудови США-Україна.

Раніше, в ніч на 1 травня Україна та Сполучені Штати Америки підписали стратегічну угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови та партнерство у сфері критичних корисних копалин.

Про це повідомилаперша віцепрем’єрка — міністерка економіки Юлія Свириденко, яка підписала документ разом із міністром фінансів США Скоттом Бессентом.

«Як домовились Володимир Зеленський та Дональд Трамп, спільно із міністром фінансів США Скоттом Бессентом підписали Угоду ​​про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна. Зараз документ такий, що може забезпечити успіх для обох наших країн — України та Сполучених Штатів», — сказано в повідомленні.

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