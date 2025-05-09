Штаты и рф изучают пути возобновления поставок российского газа в Европу — Reuters Сегодня 13:30

Штаты и рф изучают пути возобновления поставок российского газа в Европу — Reuters

Американские и российские официальные лица обсуждают возможность помощи США в возобновлении продаж российского газа в Европе.

Об этом сообщили агентству Reuters восемь источников, знакомых с ходом переговоров.

Собеседники агентства рассказали, что возобновление роли москвы на газовом рынке ЕС может помочь закрепить мирное соглашение с Владимиром Путиным. Издание отмечает, что, хотя большая часть Европы ищет альтернативные источники поставки газа, некоторые покупатели остались, и представители отрасли говорят, что после заключения мирного соглашения их может стать еще больше.

Что касается россии, то ничто не отразилось на ее экономике сильнее, чем потеря большей части европейского газового рынка три года назад. После начала полномасштабного вторжения Европа сократила импорт российского газа, что привело к тому, что российский экспортер «Газпром» в следующем году понес убытки в размере 7 млрд дол.

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Сейчас россия обеспечивает 19% европейского спроса по сравнению с 40% до февраля 2022 года. В основном это сжиженный природный газ (СПГ), а также газ, поставляемый через Турцию по газопроводу «Турецкий поток».

По словам двух дипломатических источников и источника в Белом доме, участие США также было бы выгодно Вашингтону, поскольку дало бы ему возможность видеть и, возможно, контролировать объемы российского газа, который возвращается в ЕС.

Специальный посланник США Стив Виткофф и уполномоченный путина по инвестициям Кирилл Дмитриев вели разговоры о газе в рамках мирных переговоров по Украине, сообщили два из восьми источников.

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Спикер Виткоффа отказался комментировать, когда его спросили, обсуждали ли вопросы экспорта российского газа в Европу. В российском Фонде прямых инвестиций, возглавляемом Дмитриевым, сообщили, что «пока таких обсуждений не ведут».

Относительно того, как американцы могут быть привлечены, пять источников сообщили, что на сегодняшний день обсуждается возможность приобретения американскими инвесторами доли в газопроводе «Северный поток», соединяющем россию и Германию, либо в пересекающем Украину трубопроводе, либо в самом «Газпроме». Американские фирмы также могут выступать в роли покупателей, покупая газ у «Газпрома» и поставляя его в Европу, в том числе в Германию, сказали собеседники.

Два источника сообщили, что на дипломатических переговорах с участием потенциальных американских инвесторов также рассматривали идею о том, что американский покупатель будет покупать российский газ, а затем будет экспортировать его в Европу, как способ смягчить политическое сопротивление европейцев возобновлению поставок.

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«Если такой уровень взаимодействия между россией и США сохранится, очень вероятно, что произойдет возобновление российских газовых потоков… с участием американских посредников», — сказал человек, знакомый с переговорами.

Однако президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась против возвращения к поставкам российских энергоносителей. «Некоторые все еще говорят, что мы должны снова открыть кран российского газа и нефти. Это было бы ошибкой исторического масштаба, и мы никогда не позволим этому произойти», — заявила она на заседании Европейского парламента 7 мая.

Укрінформ По материалам:

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