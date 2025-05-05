ЕС предлагает запретить импорт российского газа до 2027 года — Bloomberg Сегодня 17:41 — Энергетика

ЕС предлагает запретить импорт российского газа до 2027 года — Bloomberg

В Европейском Союзе предлагают до конца 2027 г. запретить импорт газа из россии, чтобы разорвать связи с москвой в вопросе энергоресурсов.

Об этом пишет Bloomberg.

Несмотря на усилия ЕС уменьшить закупки у россии после ее полномасштабного вторжения в Украину, отказаться от импорта дешевого российского газа было крайне сложно.

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В прошлом году импорт из россии сократился до около 19% от общего объема закупок газа. До 2022 года ЕС импортировал 40% российского голубого топлива.

В настоящее время Европейский Союз планирует предложить запретить импорт российского газа как по трубопроводам, так и в виде СПГ в рамках этих долгосрочных соглашений. Ожидается, что такой запрет вступит в силу до конца 2027 года.

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Как утверждают источники Bloomberg, такой график зависит от способности ЕС получать альтернативные поставки газа из США, Катара, Канады и Африки. Покупку из США обсуждают в рамках торговых переговоров с администрацией Трампа, сообщило агентство Bloomberg на прошлой неделе.

hromadske По материалам:

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