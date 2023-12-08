Рада дозволила НАЗК перевіряти майно чиновників, яке ті нажили до публічної служби — Finance.ua
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Рада дозволила НАЗК перевіряти майно чиновників, яке ті нажили до публічної служби

Казна та Політика
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Рада дозволила НАЗК перевіряти майно чиновників, яке ті нажили до публічної служби
Рада дозволила НАЗК перевіряти майно чиновників, яке ті нажили до публічної служби, Фото: freepik.com
Верховна Рада скасувала обмеження повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) щодо перевірки активів державних службовців, які вже пройшли перевірку, а також стосовно перевірки майна, набутого декларантами до призначення на посаду державної служби.
За ухвалення законопроєкту № 10 262 в цілому проголосували 308 депутатів за мінімально необхідних 226, повідомив депутат Ради від фракції «Голос» Ярослав Железняк у Тelegram-каналі.
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Железняк зазначив, що Європейська комісія у Звіті по Україні звернула увагу на необхідність скасування обмежень повноважень НАЗК стосовно продовження перевірки активів, які вже пройшли процес перевірки, та щодо перевірки майна, набутого декларантами до призначення на посаду державної служби, без шкоди для правил, що застосовуються до національної безпеки під час воєнного стану.
Він наголосив, що це одна з важливих умов для подальшої євроінтеграції.
Зараз у законі вказано, що не можуть бути предметом повторної перевірки відомості, зазначені за попередній період суб'єктом декларування у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які вже були предметом перевірки НАЗК та за результатами перевірки яких порушень не виявлено.
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Раніше міністр юстиції Денис Малюська пояснив ініціативу перевірки підстав набуття майна людиною до потрапляння на державну посаду тим, що це запобіжник хабарів, коли, наприклад, новий політик декларує багато кешу перед вступом на посаду.
Малюська також зазначив, що Україна зараз перебуває на тому етапі євроінтеграції, де немає ані часу, ані можливості заходити у перемовини чи критику рекомендацій Єврокомісії - треба зробити, як порекомендували, і вже потім, після позитивного рішення щодо перемовин, показувати випадки надмірного контролю, необґрунтованих барʼєрів та домовлятись про збалансоване обмеження ретроспективних перевірок декларацій.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Українські Новини
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