Конкуренція серед шукачів збільшилася: кому зараз найскладніше знайти роботу — Finance.ua

Конкуренція серед шукачів збільшилася: кому зараз найскладніше знайти роботу Вчора 08:02 — Особисті фінанси

Конкуренція серед шукачів збільшилася: кому зараз найскладніше знайти роботу

У листопаді 331 491 шукач оновив або створив резюме на сайті Work.ua. Це на 4% менше, ніж було в жовтні. Попри це, уперше за 2023 рік конкуренція серед шукачів збільшилася.

Про це свідчать дані дослідження Work.ua.

Конкуренція серед пошукачів

Зростання конкуренції на 6% не дає можливості говорити про подолання дефіциту кадрів, особливо перед традиційним «низьким сезоном» у наймі. Проте це все ж позитивний сигнал для ринку праці.

Інфографіка: Work.ua

Найбільшу кількість відгуків на вакансії отримують роботодавці в Київській, Харківській, Вінницькій, Волинській та Львівській областях. А от найменшу — у Закарпатській, Херсонській, Чернівецькій, Черкаській та Житомирській областях.

І хоча в усіх регіонах-лідерах конкуренція за вакансію зросла на 5−12%, роботодавці тут однаково отримують упʼятеро менше відгуків, ніж ті, хто пропонує віддалений формат роботи. Українці воліють працювати онлайн, і ця тенденція навряд чи зміниться найближчим часом.

Читайте також На що звернути увагу під час вибору компанії для роботи

А от де стабільності поки що немає, то це у сфері IT. Адже тут спостерігаємо справжні емоційні гойдалки: за деякими посадами кількість відгуків змінюється на 30% від місяця до місяця. Водночас конкуренція за вакансії айтівців у понад 20 разів вища середньої на ринку праці.

Найбільш конкурентною залишається посада верстальника — у середньому на неї відгукується 219 кандидатів. Також серед фаворитів у шукачів вакансії Front-end програмістів — 215 відгуків, вебдизайнерів — 157, тестувальників — 118, JavaScript-програмістів — 95. Але, якщо порівнювати із жовтнем, найбільше зросла кількість відгуків на вакансії для C# програмістів (+41% до жовтня, 68 відгуків) та Python-програмістів (+35%, 72 відгуки).

Читайте також Де шукати роботу студентам: список найцікавіших стажувань

Натомість рекрутерам найважче закривати вакансії ендоскопіста, гірника, ендокринолога, гастроентеролога, порізчика, гірудотерапевта, штампувальника, майстра виробничого навчання.

Лідери за кількістю нових шукачів

У листопаді на сайті Work.ua створили або оновили резюме 331 491 шукач. Серед них 58% жінок та 42% чоловіків. Найбільше кандидатів у віці 18−24 роки (29%) та 25−34 роки (28%). Ще 22% — це люди віком від 35 до 44 років, 13% — від 45 до 54 років, 6% — понад 55 років. Також 2% кандидатів не досягли 18 років.

Якщо порівняти із жовтнем, найбільше кандидатів прибуло в Миколаївській, Чернігівській, Волинській, Чернівецькій (+2%) та Вінницькій областях (+1%). В абсолютних цифрах найбільше нових кандидатів прибуло в Київській, Львівській, Дніпропетровській, Одеській та Харківській областях.

Читайте також 10 навичок, на які роботодавці звертатимуть увагу у 2024 році

У листопаді, як порівняти із жовтнем, зросла кількість нових кандидатів у категорії «Охорона, безпека» (+5%), «Сільське господарство, агробізнес» (+5%), «Транспорт, автобізнес» (+2%), «Культура, музика, шоу-бізнес» (+1%), «Будівництво, архітектура» (+1%).

У розрізі окремих посад здебільшого нові шукачі — це продавці-консультанти, менеджери з продажу, водії, бухгалтери, менеджери по роботі з клієнтами, бармени, бариста, медичні сестри, охоронці, менеджери з персоналу.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.