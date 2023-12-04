Де шукати роботу студентам: список найцікавіших стажувань — Finance.ua

Де шукати роботу студентам: список найцікавіших стажувань Сьогодні 13:02 — Особисті фінанси

Де шукати роботу студентам: список найцікавіших стажувань

Свіжа добірка грудневих стажувань від robota.ua зацікавить тих, хто тільки розпочинає свій кар'єрний шлях або має мінімальний досвід роботи. Знайомтеся з побажаннями та анонсованими пропозиціями роботодавців та відгукуйтеся на вакансії.

Стажист/Intern у ProCredit Bank

Скористатися шансом пройти оплачуване стажування у команді банку можуть студенти 4-го або 5-го курсу, які знають англійську мову (Upper-Intermediate), люблять досягати поставленої мети, відкриті до нових знань та хочуть отримати міжнародний досвід. Після стажування є можливість отримати роботу в банку.

Фахівець/Фахівчиня відділу взаємодії з МФО (стажування Energy Hub) в «Укренерго»

📍 Київ

Національна енергетична компанія запрошує на оплачуване стажування студентів випускних курсів та молодих фахівців. Тривалість — 6 місяців.

Портрет ідеального стажиста: повна або неповна вища освіта в економічній сфері; володіння англійською мові на рівні Upper-Intermediate/Advanced; знання програмних продуктів Microsoft Office; бажання професійно та кар'єрно зростати.

За умови успішного проходження стажування є можливість отримати пропозицію постійної роботи в компанії.

Future Finance Leaders Program у Procter&Gamble

📍 Київ

Компанія-виробник споживчих товарів запрошує подати заявку на програму для майбутніх фінансових лідерів. Тривалість: 10−12 місяців (є можливість зайняти керівну посаду після успішного завершення програми).

Якщо ви: студент 3-го, 4-го або 5-го курсу всіх факультетів напряму підготовки «Фінанси» або випускник (до 12 місяців після закінчення навчання); володієте англійською та українською мовами; маєте сильні лідерські якості та навички стратегічного аналізу, а також відмінні навички співпраці; володієте навичками управління часом — відгукуйтеся.

Стажист на керівника магазину в JYSK

📍 Хмельницький

Міжнародна компанія запрошує заповнити заявку на програму стажування, яка складається з 5-ти тижнів інтерактивного навчання. Протягом усієї програми навчання проводитимуть досвідчені спеціалісти зі сфери роздрібної торгівлі та HR. Під час програми стажисти обійматимуть посаду заступника керівника магазину, а між навчальними модулями — працюватимуть поруч з командою магазину.

Асистент Департаменту якості лікарських засобів (контракт)

📍 Київ

Міжнародна фармацевтична компанія шукає асистента у відділ якості. Розглядають кандидатів з фармацевтичною освітою (студентів-заочників або останніх курсів, випускників 2023 року).

Основні обов’язки на посаді: допомога в підготовці документів для Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками; друк, сканування та архівування документів у друкованому та електронному вигляді; робота з рахунками та договорами; інші доручення, пов’язані з бізнес-процесами відділу якості.

Graduate Program in Marketing у Nestle Ukraine

📍 Київ

Міжнародна компанія запрошує студентів 5−6 курсів та нещодавніх випускників, які вільно володіють англійською мовою, взяти участь у програмі Graduate Program in Marketing.

Локація — офіс компанії в Києві; початок — 2024 рік; тривалість — 1 рік; тип зайнятості - повний день, є можливість працювати віддалено.

Молодший фінансовий аналітик (стажист) в 1+1 media

📍 Київ

Медіахолдинг шукає відповідальних та готових до нових викликів стажистів. Під час стажування ви зможете: опанувати основи професії фахівця фінансового департаменту; спробувати себе у різних напрямках — управління проєктами, формування управлінської звітності, аналіз, облік та бюджетування.

Обов’язковою вимогою участі у відборі є наявність відеорезюме.

Механік-стажист у «Контінентал Фармерз Груп»

Сільськогосподарська компанія запрошує на оплачуване стажування молодих спеціалістів. Тривалість — 6 місяців (з можливістю подальшого працевлаштування у компанії). Роботодавця цікавлять студенти останніх курсів або випускники ВНЗ/коледжів України за спеціальністю інженерія/агроінженерія/механізація сільського господарства.

Якщо ви готові працювати в регіонах (Тернопільська, Хмельницька, Івано-Франківська, Львівська, Чернівецька обл.) — відгукуйтеся.

Помічник юрисконсульта в ERC

📍 Київ

Основні посадові обов’язки : реєстрація, облік, організація та контроль документообігу, службових документів, вхідної та вихідної кореспонденції; ведення документообігу, ведення обліку договорів, внесення договорів у внутрішню систему; підготовка та погодження документів, які супроводжують виконання договорів; виконання робіт у сфері права, зокрема: аналіз положень господарських договорів, внесення правок у господарські договори, підготовка додаткових угод.

Стажист відділу аналітики у L’OREAL Ukraine

📍 Київ

Стажисти матимуть можливість долучитися до проведення аналізу комерційних показників компанії, навчаючись та працюючи в команді професіоналів 6−12 місяців. Ключові обов’язки: контроль коректності даних підрозділу; підготовка звітності (продажі, представленість, ціни тощо); участь та допомога в адмініструванні SFA-системи (Saleswork); удосконалення наявних звітів та реалізація покращень адміністрування систем.

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