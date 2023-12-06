На що звернути увагу під час вибору компанії для роботи — Finance.ua

На що звернути увагу під час вибору компанії для роботи Сьогодні 08:02 — Особисті фінанси

На що звернути увагу під час вибору компанії для роботи

Коли ви розглядаєте можливості для працевлаштування, важливо враховувати не тільки базові переваги, як-от заробітна плата чи локація, але й складніші довгострокові аспекти. Компанія-працедавець буде місцем, де ви проводитимете значну частину свого життя, тож важливо не помилитися з вибором.

На які аспектти варто звертати увагу — розповіла Анна Толмачова, директорка з персоналу «METRO Україна» для robota.ua.

Виконайте своє домашнє завдання

Обов’язково проведіть власне мінідослідження та вивчіть компанії, між якими обираєте, щоб знайти найбільш підходящий варіант:

перегляньте вебсайти компаній та почитайте про принципи роботи, фінансові результати та фокуси уваги чи цінності, які декларує бізнес , а також дослідіть ціннісну пропозицію роботодавця (переваги для співробітників);

, а також дослідіть ціннісну пропозицію роботодавця (переваги для співробітників); використовуйте професійні мережі, як-от LinkedIn , щоб отримати зворотний зв’язок від співробітників. Добре отримати відгук від колишніх та теперішніх співробітників. Запитуйте про принципи роботи, переваги, зрілість процесів тощо;

, щоб отримати зворотний зв’язок від співробітників. Добре отримати відгук від колишніх та теперішніх співробітників. Запитуйте про принципи роботи, переваги, зрілість процесів тощо; проаналізуйте кар'єрні шляхи тих співробітників, яких вдасться знайти в LinkedIn . Оцінка досвіду інших працівників та їхнього кар'єрного росту можуть дати вам загальне уявлення про можливості для зростання в компанії;

. Оцінка досвіду інших працівників та їхнього кар'єрного росту можуть дати вам загальне уявлення про можливості для зростання в компанії; прочитайте інтерв'ю, статті, колонки, пресрелізи, опубліковані компанією, щоб дізнатись більше про історію, робоче середовище та плани роботодавця на майбутнє. Звертайте увагу на послідовність дій, тривалість, дотримання обіцянок, зрозумілість стратегії та фокусів уваги.

Критерії пошуку оптимальної для вас компанії

І. Робоче середовище

Кожна компанія має свої особливості організації культурного й фізичного середовища та внутрішні практики й принципи роботи. Якщо ви їх не розділяєте або їм не відповідаєте, працювати в команді буде складно та некомфортно. Не існує єдиної «правильної» корпоративної культури, але є атмосфера, яка найкраще підходить вам, вашому стилю життя та професійному шляху. Запитайте у рекрутера, керівника, інших співробітників про конкретні приклади реалізації принципів компанії у щоденному житті.

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Порівняйте відповіді з тим, що декларує компанія у публічному просторі. Якщо вас запрошують трансформувати бізнес-модель, стратегію чи культуру організації, поцікавтеся, як компанія бачить зміни та вашу роль у них, як планує формувати необхідну для змін більшість.

II. Турбота про досвід співробітників та тяглість інвестування в них

Підвищення кваліфікації, програми розвитку навичок, горизонтальне переміщення та інші способи розвитку талантів. Перед тим, як погодитися на запропоновану роботу, подумайте, що компанія може запропонувати для реалізації вашого потенціалу:

— Чи пропонує вона програми навчання або інші освітні ресурси?

— Чи надає повноваження і свободу для ідей і творчості?

— Чи розробляє компанія індивідуальні плани розвитку?

— Чи практикують менторські програми?

— Як часто ваш безпосередній керівник планує спілкуватися з вами щодо професійного розвитку?

Запитуйте роботодавця про наявні програми, критерії участі у них, середній строк роботи в компанії та про те, скільки управлінських посад заповнюють внутрішніми кандидатами.

Добробут (медичне страхування, соціальні пільги, психологічна підтримка та бонуси). Цей перелік може змінюватись, залежно від ваших пріоритетів та потреб, наприклад, наявності дітей та сім'ї, стану здоров’я чи рівня посади. Зазвичай перелік усіх переваг вказують в описі вакансії, але, якщо вам потрібна додаткова інформація, просто запитайте у роботодавця або рекрутера).

(медичне страхування, соціальні пільги, психологічна підтримка та бонуси). Цей перелік може змінюватись, залежно від ваших пріоритетів та потреб, наприклад, наявності дітей та сім'ї, стану здоров’я чи рівня посади. Зазвичай перелік усіх переваг вказують в описі вакансії, але, якщо вам потрібна додаткова інформація, просто запитайте у роботодавця або рекрутера). Готовність підтримати співробітників та брати на себе відповідальність під час непередбачуваних ситуацій (як компанія допомагала співробітникам в кризових ситуаціях, наприклад, від початку повномасштабної війни).

III. Корпоративна соціальна відповідальність компанії

Важливо, щоб організація мала глобальну місію, що виходить за межі отримання прибутку. Соціально відповідальні організації добре ставляться до своїх співробітників, дбають про місцеві громади, клієнтів і навколишнє середовище, роблячи таким чином внесок у розвиток країни.

Подумайте про те, що для вас найважливіше, і переконайтеся, що пріоритети й бачення роботодавця збігаються з вашими. Тому, під час вибору роботодавця зверніть увагу на його соціальну активність:

створення безбар'єрного та інклюзивного робочого середовища, як-от турбота про людей з інвалідністю або реінтеграція ветеранів та ветеранок;

участь компанії у благодійних проєктах;

інвестиції в інновації та технологічний прогрес;

екологічні ініціативи;

підтримку громадських організацій та інші активності, спрямовані на поліпшення життя суспільства.

IV. Визнання досягнень компанії міжнародними та національними організаціями

Важливо переконатися, що вся інформація, яку ви знайшли про роботодавця в мережі - не є простою словами. Перевірте публічні звіти компанії, наявність сертифікацій (з якості, безпеки, від фінансових інституцій), ліцензій, ранжування компанії від авторитетних рейтингових агенцій та профільних організацій.

Існує величезна різноманітність нагород: національні, міжнародні, галузеві; за досягнення в бізнесі, турботу про співробітників, корпоративну відповідальність, сталий розвиток тощо. Наявність відзнак від надійних організацій може свідчити про те, що компанію поважають у галузі або на ринку. Ретельно дослідивши нагороди, які системно отримує компанія, ви зможете зрозуміти більше про її цінності та пріоритети.

А на що ви першчергово звертаєте увагу при виборі компаїі для працевлаштування? Розкажіть у новому опитуванні від Finance.ua.

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