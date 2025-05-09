«Доступные кредиты 5−7−9%»: 3 251 агропредприятие привлекло уже более 19 млрд грн с начала года — Finance.ua

«Доступные кредиты 5−7−9%»: 3 251 агропредприятие привлекло уже более 19 млрд грн с начала года Сегодня 12:34 — Кредит&Депозит

«Доступные кредиты 5−7−9%»: 3 251 агропредприятие привлекло уже более 19 млрд грн с начала года

«Доступные кредиты 5−7-9%»: 3 251 агропредприятие привлекло уже более 19 млрд грн с начала года.

Об этом пишет Министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль.

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Государственная программа остается основным инструментом поддержки аграрного бизнеса. Ведь это реальный ресурс, который позволяет фермерам сеять, инвестировать в технику и развитие хозяйства.

Лидерами по объему привлеченных кредитов являются Киевская, Черниговская, Одесская, Кировоградская, Винницкая, Харьковская, Полтавская и Днепропетровская области.

В этих регионах уже воспользовались программой 1 883 агропредприятий.

С 2025 года доступ к программе возможен при регистрации в ГАР. Это о прозрачности, эффективности и удобстве для аграриев.

Всего с начала года 7 420 агропредприятий уже привлекли почти 34,6 млрд грн кредитов по разным программам.

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