«Доступные кредиты 5−7−9%»: 3 251 агропредприятие привлекло уже более 19 млрд грн с начала года — Finance.ua

«Доступные кредиты 5−7−9%»: 3 251 агропредприятие привлекло уже более 19 млрд грн с начала года
«Доступные кредиты 5−7-9%»: 3 251 агропредприятие привлекло уже более 19 млрд грн с начала года.
Об этом пишет Министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль.
Государственная программа остается основным инструментом поддержки аграрного бизнеса. Ведь это реальный ресурс, который позволяет фермерам сеять, инвестировать в технику и развитие хозяйства.
Лидерами по объему привлеченных кредитов являются Киевская, Черниговская, Одесская, Кировоградская, Винницкая, Харьковская, Полтавская и Днепропетровская области.
В этих регионах уже воспользовались программой 1 883 агропредприятий.
С 2025 года доступ к программе возможен при регистрации в ГАР. Это о прозрачности, эффективности и удобстве для аграриев.
Всего с начала года 7 420 агропредприятий уже привлекли почти 34,6 млрд грн кредитов по разным программам.
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