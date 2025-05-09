«Доступные кредиты 5−7−9%»: 3 251 агропредприятие привлекло уже более 19 млрд грн с начала года — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

«Доступные кредиты 5−7−9%»: 3 251 агропредприятие привлекло уже более 19 млрд грн с начала года

Кредит&Депозит
12
«Доступные кредиты 5−7−9%»: 3 251 агропредприятие привлекло уже более 19 млрд грн с начала года
«Доступные кредиты 5−7−9%»: 3 251 агропредприятие привлекло уже более 19 млрд грн с начала года
«Доступные кредиты 5−7-9%»: 3 251 агропредприятие привлекло уже более 19 млрд грн с начала года.
Об этом пишет Министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль.
Читайте также
Государственная программа остается основным инструментом поддержки аграрного бизнеса. Ведь это реальный ресурс, который позволяет фермерам сеять, инвестировать в технику и развитие хозяйства.
Лидерами по объему привлеченных кредитов являются Киевская, Черниговская, Одесская, Кировоградская, Винницкая, Харьковская, Полтавская и Днепропетровская области.
В этих регионах уже воспользовались программой 1 883 агропредприятий.
Читайте также
С 2025 года доступ к программе возможен при регистрации в ГАР. Это о прозрачности, эффективности и удобстве для аграриев.
Всего с начала года 7 420 агропредприятий уже привлекли почти 34,6 млрд грн кредитов по разным программам.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems