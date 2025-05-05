Сумма поступлений в ликвидируемые банки за 2024 год выросла в 2,5 раза — ФГВФЛ — Finance.ua
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Сумма поступлений в ликвидируемые банки за 2024 год выросла в 2,5 раза — ФГВФЛ

Кредит&Депозит
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Сумма поступлений в ликвидируемые банки за 2024 год выросла в 2,5 раза — ФГВФЛ
Сумма поступлений в ликвидируемые банки за 2024 год выросла в 2,5 раза — ФГВФЛ
Как сообщает Фонд гарантирования вкладов, сумма поступлений в ликвидируемые ФГВФЛ банки по программам реструктуризации кредитов по итогам 2024 года выросла в 2,5 раза по сравнению с данными на начало 2022 года.
Об этом сообщил директор департамента правового обеспечения Фонда гарантирования вкладов физических лиц Владислав Кадыров.
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«Если в 2022 году поступления по реструктуризации кредитов составляли около 176 млн грн, то в 2024 году эта цифра увеличилась в 2,5 раза. Юрлица все чаще выбирают погашение долгов на достаточно комфортных условиях по трем ключевым причинам: это и возможность избежать судебных дел по взысканию задолженности, и минимизация рисков, которые могут возникнуть при продаже долга, и прогнозируемость финансовой нагрузки. В любом случае, поэтапное добровольное погашение долга обойдется дешевле, чем попытки избежать выплат», — объясняет Владислав Кадыров.
Сумма поступлений в ликвидируемые банки за 2024 год выросла в 2,5 раза — ФГВФЛ
Как сказал спикер, неплатежеспособные банки в управлении Фонда ведут активную судебную работу по взысканию задолженности, в частности, количество судебных дел достигло показателя в 30 тысяч на общую сумму — более 280 млрд грн.
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В целом с января 2022 года по апрель 2025 года поступления от погашения реструктуризированных кредитов должниками ликвидируемых банков составили более 1,15 млрд грн:
  • 214,3 млн грн — поступления от погашения ипотечных кредитов физических лиц по программе, утвержденной в 2018 году;
  • 204,8 млн грн — поступления от погашения кредитов физических лиц в соответствии с Условиями погашения кредитной задолженности во время действия военного положения;
  • 731,2 млн грн — поступления от погашения кредитов субъектов хозяйствования.
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Справка Finance.ua:

  • Напомним, для заемщиков-физлиц на период военного положения действуют упрощенные условия погашения кредитов. Для них применяется 0,001% годовых и 1 копейка комиссии при условии, что должник погашает от 10 тыс. грн в месяц для ипотечных кредитов, 1 тыс. грн — для других кредитов (кроме карточных кредитов более 100 тыс. грн — для таких кредитов погашение должно составлять 5 тыс. грн в месяц).
  • Заемщик может полностью погасить кредит на приемлемых условиях в течение периода ликвидации банка.
  • Если кредитная задолженность не погашается в полном объеме в течение срока ликвидации банка, остаток задолженности по реструктуризированным кредитам продается в последнюю очередь.
  • Для юрлиц и ФЛП с августа 2023 года действуют рекомендованные условия реструктуризации, предусматривающие: первый взнос в размере 5%, ежемесячную амортизацию и полное погашение задолженности по основной сумме, а также процентов и комиссий в течение процедуры ликвидации.
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По материалам:
Finance.ua
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