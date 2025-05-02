Сумму гарантированного возмещения нужно увеличивать, — директор ФГВФЛ — Finance.ua
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Сумму гарантированного возмещения нужно увеличивать, — директор ФГВФЛ

Кредит&Депозит
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Сумму гарантированного возмещения нужно увеличивать, — директор ФГВФЛ
Сумму гарантированного возмещения нужно увеличивать, — директор ФГВФЛ
Фонд гарантирования вкладов физлиц считает, что в Украине должен быть расширен круг участников системы гарантирования, а также увеличена сумма гарантированных выплат.
Об этом заявила директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц Ольга Билай.
«Во время военного положения мы уже доказали, что можем преодолевать трудности и неопределенности, продемонстрировали стабильность и устойчивость системы гарантирования. Будем дальше работать над расширением перечня субъектов, на которых будут распространяться гарантии, и над повышением гарантированной суммы. В первую очередь речь идет о юридических лицах, защита которых является одной из наших стратегических задач», — рассказала она.
В частности, согласно законодательству Европейского Союза, к которому Украина постепенно приводит свое нормативное поле, а именно Директиве 2014/49/ЕС, к системе гарантирования присоединятся кредитные союзы, которые также привлекают вклады от физических лиц и кредитуют малый и микробизнес, выполняя очень важную функцию в экономике. Кроме того, в ЕС гарантируются средства по вкладам юрлиц, и мы тоже планируем двигаться в этому направлении.
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Что касается суммы гарантированного возмещения, то она должна быть повышена до 100 тысяч евро. В настоящее время, напомнила Билай, действует 100% суммы гарантированного возмещения по вкладам, до полномасштабного вторжения максимальная сумма составила 200 тыс. грн, а через три месяца после отмены военного положения составит 600 тыс. грн.
Для имплементации европейских норм в Фонде идет необходимая работа.
«Проводим расчеты для того, чтобы Фонд имел соответствующие финансовые возможности. Шаги к повышению гарантированной суммы должны быть взвешенными, уточнила Ольга Билай. — Приоритет — продолжение развития доверия вкладчиков».
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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