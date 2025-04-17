Как банки меняют ставки по депозитам: ТОП-10 по вкладам в евро, долларах и гривне — Finance.ua

Как банки меняют ставки по депозитам: ТОП-10 по вкладам в евро, долларах и гривне Сегодня 09:02 — Кредит&Депозит

Как банки меняют ставки по депозитам: ТОП-10 по вкладам в евро, долларах и гривне

За последние две недели четыре банка увеличили доходность вкладов в нацвалюте. Традиционно депозитные предложения небольших банков более щедрые, чем у крупных, а повышения депозитных ставок — более существенные.

Об этом пишет Минфин.

МИБ повысил ставки вкладов в гривне на полгода сразу на 4 п.п. — до 15,5%, на 3 месяца — на 3 п.п. — до 14% годовых.

Полтава-Банк увеличил ставки по полугодовым вкладам в гривне на 3 п.п. и теперь платит по ним 16% годовых. увеличил ставки по полугодовым вкладам в гривне на 3 п.п. и теперь платит по ним 16% годовых.

Юнекс Банк добавил 1,25 п.п. к ставкам гривневых вкладов на 3 месяца и 0,75 п.п. — к вкладам на год. После изменений ставки по вкладам на эти сроки сравнялись и составляют 16,25% годовых. добавил 1,25 п.п. к ставкам гривневых вкладов на 3 месяца и 0,75 п.п. — к вкладам на год. После изменений ставки по вкладам на эти сроки сравнялись и составляют 16,25% годовых.

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Пиреус банк добавил 1 п.п. к ставке вкладов в гривне на 3 месяца и сейчас платит по ним больше всего в своей линейке депозитов в нацвалюте — 15% годовых.

Напомним, в Киеве наградили победителя в номинации «Лучший депозит», которая состоялась в рамках FinAwards 2025 , организаторами которой являются одни из крупнейших финансовых порталов Украины Finance.ua и «Минфин». Отметим, что в этом году за победу в номинации «Лучший депозит» соревновались 27 банков.

Лучший депозит» стал Идея Банк и его депозит «Доходный». Победителем FinAwards 2025 в номинации «» стали его депозит «».

Срок размещения: 1 месяц, 100 дней, 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев и 18 месяцев

Сумма размещения: от 1 тыс. грн до 15 млн грн

Процентная ставка: 15,50%

Максимальная процентная ставка: 16%

Капитализация процентов: нет

Возможность пополнения вклада: нет

Среди особенностей этого депозита:

— 100% дистанционный процесс идентификации клиента, заведения заявки на депозит и подписания договора;

— надбавки к действующим ставкам для депозитных договоров сроками 9 и 12 месяцев на сумму от 200 тыс. грн + 0,25%, а при вкладе на сумму от 500 тыс. грн +0,5%;

— реферальная программа для действующих и новых клиентов.

«Серебро» в активе депозита от абанк. Третье место занял АО «КБ «Глобус» и их депозит «Классический».

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