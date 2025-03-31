Где выгоднее оформить депозит: на FinAwards 2025 отметили самые лучшие предложения — Finance.ua
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Где выгоднее оформить депозит: на FinAwards 2025 отметили самые лучшие предложения

Кредит&Депозит
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Где выгоднее оформить депозит: на FinAwards 2025 отметили самые лучшие предложения
Где выгоднее оформить депозит: на FinAwards 2025 отметили самые лучшие предложения
В Киеве наградили победителя в номинации «Лучший депозит», которая состоялась в рамках FinAwards 2025, организаторами которой являются одни из крупнейших финансовых порталов Украины Finance.ua и «Минфин». Отметим, что в этом году за победу в номинации «Лучший депозит» соревновались 27 банков.
Победителем FinAwards 2025 в номинации «Лучший депозит» стал Идея Банк и его депозит «Доходный».
  • Срок размещения: 1 месяц, 100 дней, 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев и 18 месяцев
  • Сумма размещения: от 1 тыс. грн до 15 млн грн
  • Процентная ставка: 15,50%
  • Максимальная процентная ставка: 16%
  • Капитализация процентов: нет
  • Возможность пополнения вклада: нет
Среди особенностей этого депозита:
— 100% дистанционный процесс идентификации клиента, заведение заявки на депозит и подписание договора;
— надбавки к действующим ставкам для депозитных договоров сроками 9 и 12 месяцев на сумму от 200 тыс. грн + 0,25%, а при вкладе на сумму от 500 тыс. грн. грн +0,5%;
— реферальная программа для действующих и новых клиентов.
«Серебро» в активе депозита от абанк.
  • Срок размещения: 3, 6, 12, 15 месяцев
  • Сумма размещения: от 1 тыс. грн до 1 млн грн
  • Процентная ставка: 14,85% годовых на 12 месяцев
  • Максимальная процентная ставка: 15,85%
  • Капитализация процентов: да
  • Возможность пополнения вклада: возможно пополнение, ежемесячный лимит — в размере первоначальной суммы вклада, но не более 100 тыс. грн
Третье место занял АО «КБ «Глобус» и их депозит «Классический». Условия в них следующие:
  • Срок размещения: до 900 дней
  • Сумма размещения: от 1 тыс. грн без ограничения максимальной суммы
  • Процентная ставка: 14%
  • Максимальная процентная ставка: 15,25%
  • Капитализация процентов: нет
  • Возможность пополнения вклада: возможно в течение срока действия вклада, но не более 200% от первоначальной суммы вклада
На четвертой позиции разместился monobank.
  • Срок размещения: от 3 до 24 месяцев
  • Сумма размещения: от 1 тыс. гривен
  • Процентная ставка: 15,5% годовых
  • Максимальная процентная ставка: 15,5% годовых
  • Капитализация процентов: да
  • Возможность пополнения вклада: разрешено пополнение депозита со сроком возврата от 4 месяцев при условии, что до даты окончания осталось не менее 3 месяцев. Сумма пополнения в календарный месяц не должна превышать первоначальную сумму депозита.
Замыкает пятерку лидеров Радабанк и их депозит «Выгодный».
  • Срок размещения: 12 месяцев
  • Сумма размещения: минимальная — 1 тыс. грн, максимальная — не ограничено
  • Процентная ставка: 15,5% в отделении, 16,5% в годовых приложениях в гривне
  • Максимальная процентная ставка: 16,50% годовых (с учетом всех возможных надбавок)
  • Капитализация процентов: нет
  • Возможность пополнения вклада: без пополнения
В чем особенность, чего нет у других: минимальная сумма от 1 тыс. грн, увеличивается ставка при пролонгации или оформлении депозита как у RB24, так и в отделениях, дополнительный бонус для пенсионеров.
Определяли лучшие три группы жюри. Публикуем победителей каждой:
  • победители по голосам Глав правления банков (те, кто непосредственно работает в банковской сфере):
— 1 место — Радабанк;
— 2 место — Асвио Банк;
— 3 место — Идея Банк;
— 4 место — абанк;
— 5 место — monobank.
  • победители по голосам Экспертного жюри (профессионалы рынков, которые не работают непосредственно в банковской сфере. А также редакции ведущих порталов Украины: Finance.ua и Минфин):
— 1 место — Радабанк;
— 2 место — банк Глобус;
— 3 место — monobank;
— 4 место — Идея Банк/Асвио Банк;
— 5 место — абанк.
  • выбор пользователей (украинцы, непосредственно пользующиеся банковскими услугами и продуктами):
— 1 место — Идея Банк;
— 2 место — абанк;
— 3 место — Банк Альянс;
— 4 место — ПУМБ;
— 5 место — ПриватБанк.
В прошлом году победителем в этой номинации стал Банк Глобус. Вторую и третью позицию заняли monobank и Агропросперис Банк.

Справка Finance.ua:

  • FinAwards 2025 — авторитетная церемония награждения, которая проводится уже 8-й год подряд;
  • Каждый раз FinAwards определяет лучшие финансовые и инвестиционные продукты, клиентские сервисы, IT-решения, финтех-проекты, а также самых успешных и эффективных топ-менеджеров финансовых компаний.
По материалам:
Finance.ua
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