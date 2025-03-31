Где выгоднее оформить депозит: на FinAwards 2025 отметили самые лучшие предложения — Finance.ua

Где выгоднее оформить депозит: на FinAwards 2025 отметили самые лучшие предложения Сегодня 14:40 — Кредит&Депозит

Где выгоднее оформить депозит: на FinAwards 2025 отметили самые лучшие предложения

В Киеве наградили победителя в номинации «Лучший депозит», которая состоялась в рамках FinAwards 2025 , организаторами которой являются одни из крупнейших финансовых порталов Украины Finance.ua и «Минфин». Отметим, что в этом году за победу в номинации «Лучший депозит» соревновались 27 банков.

Лучший депозит» стал Идея Банк и его депозит «Доходный». Победителем FinAwards 2025 в номинации «» стали его депозит «».

Срок размещения: 1 месяц, 100 дней, 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев и 18 месяцев

Сумма размещения: от 1 тыс. грн до 15 млн грн

Процентная ставка: 15,50%

Максимальная процентная ставка: 16%

Капитализация процентов: нет

Возможность пополнения вклада: нет

Среди особенностей этого депозита:

— 100% дистанционный процесс идентификации клиента, заведение заявки на депозит и подписание договора;

— надбавки к действующим ставкам для депозитных договоров сроками 9 и 12 месяцев на сумму от 200 тыс. грн + 0,25%, а при вкладе на сумму от 500 тыс. грн. грн +0,5%;

— реферальная программа для действующих и новых клиентов.

«Серебро» в активе депозита от абанк.

Срок размещения: 3, 6, 12, 15 месяцев

Сумма размещения: от 1 тыс. грн до 1 млн грн

Процентная ставка: 14,85% годовых на 12 месяцев

Максимальная процентная ставка: 15,85%

Капитализация процентов: да

Возможность пополнения вклада: возможно пополнение, ежемесячный лимит — в размере первоначальной суммы вклада, но не более 100 тыс. грн

Третье место занял АО «КБ «Глобус» и их депозит «Классический». Условия в них следующие:

Срок размещения: до 900 дней

Сумма размещения: от 1 тыс. грн без ограничения максимальной суммы

Процентная ставка: 14%

Максимальная процентная ставка: 15,25%

Капитализация процентов: нет

Возможность пополнения вклада: возможно в течение срока действия вклада, но не более 200% от первоначальной суммы вклада

monobank. На четвертой позиции разместился

Срок размещения: от 3 до 24 месяцев

Сумма размещения: от 1 тыс. гривен

Процентная ставка: 15,5% годовых

Максимальная процентная ставка: 15,5% годовых

Капитализация процентов: да

Возможность пополнения вклада: разрешено пополнение депозита со сроком возврата от 4 месяцев при условии, что до даты окончания осталось не менее 3 месяцев. Сумма пополнения в календарный месяц не должна превышать первоначальную сумму депозита.

Замыкает пятерку лидеров Радабанк и их депозит «Выгодный».

Срок размещения: 12 месяцев

Сумма размещения: минимальная — 1 тыс. грн, максимальная — не ограничено

Процентная ставка: 15,5% в отделении, 16,5% в годовых приложениях в гривне

Максимальная процентная ставка: 16,50% годовых (с учетом всех возможных надбавок)

Капитализация процентов: нет

Возможность пополнения вклада: без пополнения

В чем особенность, чего нет у других: минимальная сумма от 1 тыс. грн, увеличивается ставка при пролонгации или оформлении депозита как у RB24, так и в отделениях, дополнительный бонус для пенсионеров.

Определяли лучшие три группы жюри. Публикуем победителей каждой:

победители по голосам Глав правления банков (те, кто непосредственно работает в банковской сфере):

— 1 место — Радабанк;

— 3 место — Идея Банк;

— 4 место — абанк;

— 5 место — monobank.

победители по голосам Экспертного жюри (профессионалы рынков, которые не работают непосредственно в банковской сфере. А также редакции ведущих порталов Украины: Finance.ua и Минфин):

— 1 место — Радабанк;

— 2 место — банк Глобус;

— 3 место — monobank;

— 4 место — Идея Банк/Асвио Банк;

— 5 место — абанк.

выбор пользователей (украинцы, непосредственно пользующиеся банковскими услугами и продуктами):

— 1 место — Идея Банк;

— 2 место — абанк;

— 3 место — Банк Альянс;

— 4 место — ПУМБ;

— 5 место — ПриватБанк

В прошлом году победителем в этой номинации стал Банк Глобус. Вторую и третью позицию заняли monobank и Агропросперис Банк

Справка Finance.ua:

FinAwards 2025 — авторитетная церемония награждения, которая проводится уже 8-й год подряд;

Каждый раз FinAwards определяет лучшие финансовые и инвестиционные продукты, клиентские сервисы, IT-решения, финтех-проекты, а также самых успешных и эффективных топ-менеджеров финансовых компаний.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.