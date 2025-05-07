Банкиры рассказали, при каких условиях в Украине снизятся ставки по ипотеке — Finance.ua

Банкиры рассказали, при каких условиях в Украине снизятся ставки по ипотеке
Введение государственного страхования военных рисков стало ключевым шагом для снижения ставок по ипотеке и привлечения иностранных инвесторов.
Об этом заявили банкиры во время круглого стола, организованного «Финансовым клубом».
«На рассмотрении уже есть законопроект о страховании военных рисков как обязательного условия для ипотечных кредитов. Кроме риска платежеспособности заемщика, банки несут риск уничтожения или повреждения жилья, являющегося предметом обеспечения, а также гибели или инвалидности заемщика в результате войны. Это снижает аппетит к риску и сдерживает иностранные банки от входа на наш ипотечный рынок», — отметила директор по развитию ипотечного кредитования Сенс Банка Орыся Юзвишин.
Украинские страховые компании недавно начали предлагать страхование военных рисков.
«Только в последние месяцы несколько страховых компаний вышли с такой услугой. Она носит очень ограниченный характер: страхование с определенными лимитами, в том числе по размеру ответственности, и с ограничениями по количеству регионов», — рассказал член правления, директор по розничному бизнесу Скай Банка Владимир Черненький.
Читайте также: Что не так с ипотекой в Украине
Поэтому он поддерживает идею сделать страхование военных рисков обязательным видом страхования предмета ипотеки.
«С соответствующим ценообразованием, четкими лимитами или зоной ответственности, а также возможностью покрытия страховых рисков со стороны государства. Или, если это перестрахование — с гарантиями государства», — говорит Владимир Черненький.
Однако страховать военные риски за счет заемщика недопустимо, считают банкиры.
«Перевести страховой риск на заемщика — неправильно. Государство должно обеспечить покрытие такого риска. Потому что сейчас страхование дорого для заемщика. Мы должны искать такой пример, как сегодня есть в Израиле, где страхование рисков войны покрывает государство», — отметила Орыся Юзвишин.
Читайте также: Жилье в Европе: как украинцам получить ипотеку, и в каких странах самые выгодные условия
Представители банковского сектора не поддерживают создание государственной страховой компании.
«Приблизительно 80% ипотечного рынка держат государственные банки, и создание еще одного оператора в форме государственной страховой компании — это точно не тот путь, по которому все хотят идти», — говорит директор департамента розничного бизнеса банка «Глобус» Дмитрий Замотаев.
Но пока что коммерческие игроки эти риски не берут на себя.
«Ни одна коммерческая страховая компания или страховая компания с иностранным риском не хочет самостоятельно брать на себя страхование военных рисков в условиях войны. Поэтому нужна поддержка государства», — добавил Владимир Черненький.
Справка Finance.ua:
- Совет финансовой стабильности, куда входят Национальный банк, Министерство финансов, Министерство экономики и Национальная комиссия по ценным бумагам, должен создать отдельную стратегию развития ипотеки в Украине, ведь только за счет субсидированного кредитования эта отрасль развиваться не может;
- банки Украины в феврале выдали 516 ипотечных кредитов на общую сумму 926 млн грн.
История снова повторяется: мир пошатнулся, а будущее строят те, кто не боится нестабильности. Капитал приумножается там, где другие видят только страх. Те, кто видит возможности в хаосе, становятся победителями. 24 мая Invest Talk Summit — конференция для тех, кто действует, когда другие колеблются. Скидка на билеты 10% по промокоду: Finance.
Поделиться новостью