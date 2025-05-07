Банкиры рассказали, при каких условиях в Украине снизятся ставки по ипотеке — Finance.ua

Банкиры рассказали, при каких условиях в Украине снизятся ставки по ипотеке Сегодня 15:06 — Кредит&Депозит

Банкиры рассказали, при каких условиях в Украине снизятся ставки по ипотеке

Введение государственного страхования военных рисков стало ключевым шагом для снижения ставок по ипотеке и привлечения иностранных инвесторов.

Об этом заявили банкиры во время круглого стола, организованного «Финансовым клубом».

«На рассмотрении уже есть законопроект о страховании военных рисков как обязательного условия для ипотечных кредитов. Кроме риска платежеспособности заемщика, банки несут риск уничтожения или повреждения жилья, являющегося предметом обеспечения, а также гибели или инвалидности заемщика в результате войны. Это снижает аппетит к риску и сдерживает иностранные банки от входа на наш ипотечный рынок», — отметила директор по развитию ипотечного кредитования Сенс Банка Орыся Юзвишин.

Украинские страховые компании недавно начали предлагать страхование военных рисков.

«Только в последние месяцы несколько страховых компаний вышли с такой услугой. Она носит очень ограниченный характер: страхование с определенными лимитами, в том числе по размеру ответственности, и с ограничениями по количеству регионов», — рассказал член правления, директор по розничному бизнесу Скай Банка Владимир Черненький.

Поэтому он поддерживает идею сделать страхование военных рисков обязательным видом страхования предмета ипотеки.

«С соответствующим ценообразованием, четкими лимитами или зоной ответственности, а также возможностью покрытия страховых рисков со стороны государства. Или, если это перестрахование — с гарантиями государства», — говорит Владимир Черненький.

Однако страховать военные риски за счет заемщика недопустимо, считают банкиры.

«Перевести страховой риск на заемщика — неправильно. Государство должно обеспечить покрытие такого риска. Потому что сейчас страхование дорого для заемщика. Мы должны искать такой пример, как сегодня есть в Израиле, где страхование рисков войны покрывает государство», — отметила Орыся Юзвишин.

Представители банковского сектора не поддерживают создание государственной страховой компании.

«Приблизительно 80% ипотечного рынка держат государственные банки, и создание еще одного оператора в форме государственной страховой компании — это точно не тот путь, по которому все хотят идти», — говорит директор департамента розничного бизнеса банка «Глобус» Дмитрий Замотаев.

Но пока что коммерческие игроки эти риски не берут на себя.

«Ни одна коммерческая страховая компания или страховая компания с иностранным риском не хочет самостоятельно брать на себя страхование военных рисков в условиях войны. Поэтому нужна поддержка государства», — добавил Владимир Черненький.

Справка Finance.ua:

Совет финансовой стабильности, куда входят Национальный банк, Министерство финансов, Министерство экономики и Национальная комиссия по ценным бумагам, должен создать отдельную стратегию развития ипотеки в Украине, ведь только за счет субсидированного кредитования эта отрасль развиваться не может;

банки Украины в феврале выдали 516 ипотечных кредитов на общую сумму 926 млн грн.



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Фінансовий клуб По материалам:

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