Доверие к нацвалюте: украинцы нарастили вклады в гривне — Finance.ua
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Доверие к нацвалюте: украинцы нарастили вклады в гривне

Личные финансы
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Доверие к нацвалюте: украинцы нарастили вклады в гривне
Доверие к нацвалюте: украинцы нарастили вклады в гривне
На 1 июня 2025 года украинцы хранили в банках 1,44 трлн грн. Это сумма всех вкладов физических лиц, включая предпринимателей (ФЛП).
Об этом свидетельствуют данные Фонда гарантирования вкладов физлиц.
Только за май сбережения выросли на 12,6 млрд грн. Если не учитывать переоценку гривневого эквивалента валютных вкладов, то реальный рост больше — 13 млрд грн.
  • В гривне украинцы держат 64,8% вкладов на 933 млрд грн (+14,8 млрд грн в месяц).
  • В иностранной валюте — 35,2% вкладов на 507,8 млрд грн (но здесь сокращение на 2,2 млрд грн в месяц).
У ФЛП есть 160,2 млрд грн вкладов — это 11% от общей суммы. На них приходится 3,2% всех вкладчиков. И такие вклады тоже защищены государством.
Наибольший процент украинцев держат на вкладах до 200 тыс. гривен. Общая статистика по размерам вкладов выглядит следующим образом:
  • до 10 грн — 40,99% вкладчиков;
  • от 10 до 200 тыс. грн — 57,13%;
  • от 200 тыс. до 400 тыс. грн — 0,96%;
  • от 400 тыс. до 600 тыс. грн — 0,36%;
  • свыше 600 тыс. грн — 0,56%.
Доверие к нацвалюте: украинцы нарастили вклады в гривне
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Доля срочных вкладов составляет 30,18%, из них:
  • до 3 месяцев — 17,56%;
  • от 3 до 6 месяцев — 7,16%;
  • от 6 месяцев до года — 4,64%;
  • больше года — 0,82%.
Напомним, во время действия военного положения и еще через 3 месяца после его завершения все вклады в банках на 100% гарантируются государством. После этого максимальная сумма возврата составит 600 тысяч гривен.
Эксперт советует: вместо того чтобы положить все средства на один гривневый депозит, лучше разместить часть сбережений на ультракоротком вкладе, а другую — на долгосрочном. При этом оптимальным вариантом является размещение до 50% имеющихся средств.
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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