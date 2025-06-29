«єОселя»: Сколько кредитов на жилье получили в 2025 году — Finance.ua

«єОселя»: Сколько кредитов на жилье получили в 2025 году Сегодня 19:23 — Кредит&Депозит

«єОселя»: Сколько кредитов на жилье получили в 2025 году

С начала действия программы доступной ипотеки «єОселя» 17 618 украинцев стали собственниками жилья благодаря льготным кредитам на сумму более 29,1 млрд грн.

Об этом сообщил заместитель Министра экономики Украины Андрей Телюпа.

Сколько кредитов на жилье получили в 2025 году

С начала года 2778 украинцев украинцев получили кредитов для приобретения жилья на общую сумму в 5,1 млрд грн.

Телюпа напоминает, в 2024 году правительство сделало акцент на поддержке первичного рынка недвижимости. Поэтому за два квартала 2025 года почти 60% сделок приходится на квартиры в новостройках.

Замминистра экономики добавляет, в этом году украинцы также приобрели 225 частных домов.

Кто получает кредиты

За прошедшую неделю было выдано 167 кредитов на 302 млн грн.

Ипотеку под 3% получили 62 военнослужащих и представителя сектора безопасности, 7 медиков, 13 педагогов и 1 ученый.

Кредит под 7% предоставили 59 украинцам без собственного жилья, 18 ВПЛ и 7 ветеранам.

Наиболее активно программой пользуются в:

Киевской области — 50 выданных кредитов;

городе Киеве — 46;

Львовской области — 10;

Ивано-Франковской области — 8.

Напомним, с 1 декабря 2024 года было введено новое ограничение: недвижимость, покупаемая по программе, должна быть не старше трех лет с момента ввода в эксплуатацию. Это решение кардинально изменило доступность программы, особенно для региональных рынков.

Ранее народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сказал , что программа доступного жилья «єОселя» демонстрирует высокую эффективность, но финансирование в десятки раз меньше, чем реальный спрос.

По его мнению, для усиления программы следует перераспределить средства по менее эффективным инициативам, например программ типа кэшбека от Минэкономики.

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