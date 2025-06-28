В Нацбанке прогнозируют рост кредитного портфеля банков на 20−25% — Finance.ua
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В Нацбанке прогнозируют рост кредитного портфеля банков на 20−25%

Кредит&Депозит
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В Нацбанке прогнозируют рост кредитного портфеля банков на 20−25%
В Нацбанке прогнозируют рост кредитного портфеля банков на 20−25%
В 2025 году кредитный портфель банков вырастет на 20−25%, что позволит сбалансировать вложения в ОВГЗ.
Об этом сообщила первый заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова.

Прогноз НБУ

Она отметила, что доля кредитного портфеля в структуре банковских балансов растет и регулятор надеется, что этот тренд продолжится.
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«По итогам анализа реального сектора, балансов предприятий мы видим, что с точки зрения кредитных метрик бизнеса, таких как платежеспособность бизнеса, соотношение долгов к выручке, соотношение расходов по обслуживанию долгов к доходам, подавляющее число предприятий находится в хорошем состоянии», — констатировала Рожкова.
Это свидетельствует о том, что бизнес сумел адаптироваться и восстановиться, в частности благодаря государственным программам.
В результате большинство предприятий сейчас выглядят привлекательными для банков как потенциальные заемщики, объяснила первый заместитель главы НБУ.
В то же время, она отметила, что потребительского спроса недостаточно для быстрого роста экономики, а ключевую роль сейчас играет готовность бизнеса инвестировать в производство.
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Весомым источником платежеспособного спроса также выступает государство, в частности, из-за потребностей в обороноспособности, что подпитывает экономику и кредитование.
«В настоящее время все условия, которые сегодня есть на рынке, и банковский сектор, который может оказывать кредитную поддержку, хочет это делать и имеет для этого ресурс. Согласно банковскому опросу, спрос на кредиты со стороны бизнеса где-то на уровне 30% прироста», — подчеркнула Рожкова.
Она отметила, что регулятор наблюдает рост доли займов сроком от одного до трех лет в кредитном портфеле банков, что свидетельствует об увеличении объема более долгосрочного финансирования, которое часто носит инвестиционный характер, в частности это касается новых выданных кредитов.
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По материалам:
Інтерфакс-Україна
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