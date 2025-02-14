Голова НБУ анонсував створення стратегії іпотечного кредитування в Україні — Finance.ua

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Голова НБУ анонсував створення стратегії іпотечного кредитування в Україні

Кредит&Депозит
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Голова НБУ анонсував створення стратегії іпотечного кредитування в Україні
Голова НБУ анонсував створення стратегії іпотечного кредитування в Україні
Рада фінансової стабільності, куди входять Національний банк, Міністерство фінансів, Міністерство економіки і Національна комісія з цінних паперів, має створити окрему стратегію для розвитку іпотеки в Україні, адже лише за рахунок субсидійованого кредитування ця галузь розвиватись не може.
Про це в інтерв’ю Forbes Ukraine заявив голова НБУ Андрій Пишний.

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Пільгова програма «єОселя» підтримала ринок і позичальників у критичний момент, але розвиток іпотеки має бути комплексним, вважає Пишний. Тож, для цього він хоче розробити відповідну стратегію, як це відбулось зі Стратегією розвитку кредитування.
Окремо над цим вже розпочали роботу профільні асоціації НАБУ та АУБ, розповів очільник НБУ. Відчутний вплив на цей ринок матиме ухвалення закону про страхування військових ризиків, упевнений Пишний. Також важливі дерегуляція, співпраця з міжнародними партнерами, нові інструменти фінансування тощо.

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Спільну рамку мають визначити НБУ, уряд, партнери та ринок нерухомості.
«Розраховую на дискусію з МВФ у лютому і залученість Світового банку, — каже голова НБУ. — Іпотека має працювати як ринковий інструмент, а не лише як субсидійоване кредитування».
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За матеріалами:
Forbes.ua
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