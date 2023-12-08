ВР ухвалила закон про збільшення чисельності НАБУ — Finance.ua

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ВР ухвалила закон про збільшення чисельності НАБУ

Казна та Політика
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ВР ухвалила закон про збільшення чисельності НАБУ
ВР ухвалила закон про збільшення чисельності НАБУ
Верховна Рада України у п’ятницю, 8 грудня, проголосувала за законопроєкт щодо збільшення чисельності Національного антикорупційного бюро.
Про це повідомили нардепи Ярослав Железняк і Олексій Гончаренко.
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Зазначається, що 332 українські депутати підтримали законопроєкт № 10 203−1 про збільшення граничної чисельності штату Національного антикорупційного бюро України з 700 до 1000 працівників.
«Законопроєкт передбачає поетапне проведення конкурсу на заміщення додаткових вакантних посад: у 2024 році - на 100 посад; у 2025 році - на 100 посад; у 2026 році - на 100 посад», — пояснив Железняк.
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Нагадаємо, Комітет з питань антикорупційної політики у середу, 6 грудня, рекомендував Верховній Раді України прийняти в другому читанні законопроєкт щодо посилення кадрового потенціалу НАБУ та повноважень НАЗК.
Нагадаємо, Верховна Рада скасувала обмеження повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) щодо перевірки активів державних службовців, які вже пройшли перевірку, а також стосовно перевірки майна, набутого декларантами до призначення на посаду державної служби.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Espreso.tv
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