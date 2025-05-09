В Украине начали действовать новые правила оплаты больничных — Finance.ua

В Украине начали действовать новые правила оплаты больничных Сегодня 14:00 — Личные финансы

В Украине начали действовать новые правила оплаты больничных

Теперь помощь назначается также и по совместительству, хотя ранее в Украине выплаты больничных осуществлялись только по основному месту работы.

Об этом сообщает пресс-центр Правительства, пишет «Я и закон».

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Раньше выплаты производились только по основному месту работы, но теперь:

Помощь назначается как по основному месту работы, так и по совместительству;

Выплаты касаются и предпринимателей, одновременно работающих по трудовому договору;

Закон не ограничивает количество мест работы, по которым можно получить выплаты.

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Как это работает

Первые 5 дней нетрудоспособности (если работник заболел) по совместительству оплачивает работодатель. С 6-го дня — выплаты осуществляет Пенсионный фонд Украины, больничные по уходу за больным ребенком и другие с 1-го дня оплачивает Пенсионный фонд Украины.

Размер выплат

50−100% средней зарплаты работника в зависимости от страхового стажа (одинаково с основным местом работы), но в совокупности в расчете на месяц не должно превышать максимальной величины базы начисления единого взноса, с которой уплачены страховые взносы (ЕСВ).

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Если несчастный случай произошел на работе:

Выплаты производит тот работодатель, где произошел такой случай;

Первые 17 дней за счет работодателя;

С 18 дня оплачивает Пенсионный фонд Украины.

Если несчастный случай произошел в других местах работы.

Если потерпевший работает по совместительству, в том числе осуществляет предпринимательскую или иную деятельность и одновременно работает по найму, работодатель оплачивает 5 дней нетрудоспособности;

С 6 дня оплачивает Пенсионный фонд Украины;

Размер выплаты составляет 100% средней заработной платы потерпевшего независимо от страхового стажа, но в расчете за месяц не выше размера максимальной величины базы начисления единого взноса, с которой уплачен ЕСВ.

Важно отметить, что такие правила применяются только к наступившим с 4 апреля 2025 года страховым случаям.

Напомним, застрахованные украинцы могут получать выплаты из-за временной потери трудоспособности, дистанционно обратившись к врачу для экспертизы.

Обратитесь к врачу с помощью средств телефонной связи, интернет-телефонии или средств телемедицинской связи.

На основании полученной информации врач сформирует медицинское заключение о временной нетрудоспособности — электронный документ в электронной системе здравоохранения.

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