В Украине начали действовать новые правила оплаты больничных — Finance.ua

В Украине начали действовать новые правила оплаты больничных
Теперь помощь назначается также и по совместительству, хотя ранее в Украине выплаты больничных осуществлялись только по основному месту работы.
Об этом сообщает пресс-центр Правительства, пишет «Я и закон».
Раньше выплаты производились только по основному месту работы, но теперь:
- Помощь назначается как по основному месту работы, так и по совместительству;
- Выплаты касаются и предпринимателей, одновременно работающих по трудовому договору;
- Закон не ограничивает количество мест работы, по которым можно получить выплаты.
Как это работает
Первые 5 дней нетрудоспособности (если работник заболел) по совместительству оплачивает работодатель. С 6-го дня — выплаты осуществляет Пенсионный фонд Украины, больничные по уходу за больным ребенком и другие с 1-го дня оплачивает Пенсионный фонд Украины.
Размер выплат
50−100% средней зарплаты работника в зависимости от страхового стажа (одинаково с основным местом работы), но в совокупности в расчете на месяц не должно превышать максимальной величины базы начисления единого взноса, с которой уплачены страховые взносы (ЕСВ).
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Если несчастный случай произошел на работе:
- Выплаты производит тот работодатель, где произошел такой случай;
- Первые 17 дней за счет работодателя;
- С 18 дня оплачивает Пенсионный фонд Украины.
Если несчастный случай произошел в других местах работы.
- Если потерпевший работает по совместительству, в том числе осуществляет предпринимательскую или иную деятельность и одновременно работает по найму, работодатель оплачивает 5 дней нетрудоспособности;
- С 6 дня оплачивает Пенсионный фонд Украины;
- Размер выплаты составляет 100% средней заработной платы потерпевшего независимо от страхового стажа, но в расчете за месяц не выше размера максимальной величины базы начисления единого взноса, с которой уплачен ЕСВ.
Важно отметить, что такие правила применяются только к наступившим с 4 апреля 2025 года страховым случаям.
Напомним, застрахованные украинцы могут получать выплаты из-за временной потери трудоспособности, дистанционно обратившись к врачу для экспертизы.
Обратитесь к врачу с помощью средств телефонной связи, интернет-телефонии или средств телемедицинской связи.
На основании полученной информации врач сформирует медицинское заключение о временной нетрудоспособности — электронный документ в электронной системе здравоохранения.
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