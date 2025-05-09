В Украине начали действовать новые правила оплаты больничных — Finance.ua

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В Украине начали действовать новые правила оплаты больничных

Личные финансы
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В Украине начали действовать новые правила оплаты больничных
В Украине начали действовать новые правила оплаты больничных
Теперь помощь назначается также и по совместительству, хотя ранее в Украине выплаты больничных осуществлялись только по основному месту работы.
Об этом сообщает пресс-центр Правительства, пишет «Я и закон».
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Раньше выплаты производились только по основному месту работы, но теперь:
  • Помощь назначается как по основному месту работы, так и по совместительству;
  • Выплаты касаются и предпринимателей, одновременно работающих по трудовому договору;
  • Закон не ограничивает количество мест работы, по которым можно получить выплаты.
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Как это работает

Первые 5 дней нетрудоспособности (если работник заболел) по совместительству оплачивает работодатель. С 6-го дня — выплаты осуществляет Пенсионный фонд Украины, больничные по уходу за больным ребенком и другие с 1-го дня оплачивает Пенсионный фонд Украины.

Размер выплат

50−100% средней зарплаты работника в зависимости от страхового стажа (одинаково с основным местом работы), но в совокупности в расчете на месяц не должно превышать максимальной величины базы начисления единого взноса, с которой уплачены страховые взносы (ЕСВ).
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Если несчастный случай произошел на работе:
  • Выплаты производит тот работодатель, где произошел такой случай;
  • Первые 17 дней за счет работодателя;
  • С 18 дня оплачивает Пенсионный фонд Украины.
Если несчастный случай произошел в других местах работы.
  • Если потерпевший работает по совместительству, в том числе осуществляет предпринимательскую или иную деятельность и одновременно работает по найму, работодатель оплачивает 5 дней нетрудоспособности;
  • С 6 дня оплачивает Пенсионный фонд Украины;
  • Размер выплаты составляет 100% средней заработной платы потерпевшего независимо от страхового стажа, но в расчете за месяц не выше размера максимальной величины базы начисления единого взноса, с которой уплачен ЕСВ.
Важно отметить, что такие правила применяются только к наступившим с 4 апреля 2025 года страховым случаям.
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Напомним, застрахованные украинцы могут получать выплаты из-за временной потери трудоспособности, дистанционно обратившись к врачу для экспертизы.
Обратитесь к врачу с помощью средств телефонной связи, интернет-телефонии или средств телемедицинской связи.
На основании полученной информации врач сформирует медицинское заключение о временной нетрудоспособности — электронный документ в электронной системе здравоохранения.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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