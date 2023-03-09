Пенсионный фонд будет проверять, справедливо ли выдали больничный — Finance.ua

Пенсионный фонд будет проверять, справедливо ли выдали больничный Сегодня 19:45 — Казна и Политика

Пенсионный фонд будет проверять, справедливо ли выдали больничный

С 7 марта 2023 года уполномоченным органом, который будет осуществлять проверки обоснованности выдачи и продления листков нетрудоспособности, будет Пенсионный фонд Украины.

Об этом сообщает Фонд социального страхования Украины (ФССУ) в Телеграме

«Постановлением Кабинета Министров Украины от 03.03.2023 № 185 утвержден Порядок проведения лицами, уполномоченными правлением Пенсионного фонда Украины, проверок обоснованности выдачи и продления листков нетрудоспособности, который вступил в силу с 07 марта», — говорится в сообщении.

Как отмечают в ФССУ, согласно порядку, целью проверки листков нетрудоспособности является осуществление контроля за обоснованностью формирования (выдачи) листков нетрудоспособности, медицинских заключений о временной нетрудоспособности.

Проверка листков нетрудоспособности проводится уполномоченными должностными лицами территориального органа ПФУ и/или уполномоченными врачами, перечень которых утверждается правлением ПФУ.

В течение 2022 года с целью предотвращения нецелевого использования средств специалисты ФССУ проверили 380 904 листка нетрудоспособности — были проведены 158 плановых и 1 832 внеплановые проверки учреждений здравоохранения, а также проверены 1 936 страхователей.

Отмечается, что проведенная работа позволила предотвратить выплаты по необоснованно выданным или продленным больничным на сумму свыше 3,6 млн гривен.

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Укрінформ По материалам:

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