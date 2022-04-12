Оплачивается ли работнику больничный во время простоя предприятия во время действия военного положения — Finance.ua
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Оплачивается ли работнику больничный во время простоя предприятия во время действия военного положения

Сегодня 17:44Личные финансы
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С введением военного положения все больше субъектов хозяйствования осваивают новые условия работы. Однако некоторые предприятия вынуждены были остановить работу, объявив простой в связи с опасностью, то есть не по вине работника.
Об этом сообщает Управление Гоструда в Черкасской области.
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Согласно статье 113 Кодекса законов о труде Украины, время простоя не по вине работника оплачивается из расчета не ниже двух третей тарифной ставки установленного работнику разряда, в случае производственной ситуации не по вине работника, опасной для жизни или здоровья работника и окружающей природной среды, за время простоя, за ним сохраняется средний заработок.
Условия предоставления пособия по временной нетрудоспособности определены Законом Украины от 23 сентября 1999 года № 1105-XIV «Об общеобязательном государственном социальном страховании» (далее — Закон № 1105).
Согласно статье 22 Закона № 1105 помощь по временной нетрудоспособности предоставляется застрахованному лицу в форме материального обеспечения, полностью или частично компенсирующего потерю заработной платы (дохода), в случае наступления у него страхового случая.
Вместе с тем статьей 23 Закона № 1105 определен исчерпывающий перечень оснований, при которых материальная помощь не назначается, и период простоя предприятия не относится к такому перечню оснований.
То есть для оплаты больничного важным фактором является начисление заработной платы. Как мы указали выше — время простоя не по вине работника подлежит оплате.
Таким образом, при простое предприятия не по вине работника помощь по временной нетрудоспособности должна предоставляться работнику на общих основаниях.
С введением военного положения все больше субъектов хозяйствования осваивают новые условия работы.
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По материалам: Finance.ua
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