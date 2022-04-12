Денежная помощь по безработице во время войны: кто и сколько может получить — Finance.ua

Денежная помощь по безработице во время войны: кто и сколько может получить

Сегодня 14:02 — Личные финансы

Денежная помощь по безработице во время войны: кто и сколько может получить

С начала военного положения в Украине значительное количество людей потеряли рабочие места, части или полные зарплаты. Актуальным стал вопрос безработицы и социальных гарантий для людей.

Кто во время военного положения в Украине может считаться безработным, и какие выплаты этим людям предусмотрены, рассказывает «Сегодня».

Подать заявку на получение статуса безработного можно онлайн

Считаться безработными могут люди от 15 до 70 лет, которые из-за отсутствия работы не имеют заработка и готовы и способны работать. В постановлении Кабмина от 19 марта говорится , что подать заявку на получение такого статуса можно как в центрах занятости, так и онлайн через «Дію».

Подать заявку в электронной форме могут люди, которые:

прошли электронную идентификацию и аутентификацию;

являются гражданами Украины;

имеют паспорт гражданина Украины и/или паспорт гражданина Украины для выезда за границу и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.

Чтобы подать заявку на получение статуса безработного и назначения выплат через «Дію», нужно сделать следующее:

авторизироваться в кабинете гражданина на diia.gov.ua с помощью электронной подписи;

заполнить заявку;

подать ее в удобный вам центр занятости;

ввести номер социального счета и выбрать периодичность получения выплат (если нет социального счета, пропустить этот этап. Но в течение 10 рабочих дней после назначения выплат откройте социальный счет и отправьте его реквизиты на электронную почту центра занятости, куда подали заявление);

скачать необходимые документы;

проверить данные и подписать их электронной подписью.

Кому и какие суммы назначаются

Как поясняют в Украинском Хельсинкском союзе по правам человека, пособие по безработице предоставляется гражданам Украины, которые получили статус безработного и назначаются центрами занятости с восьмого дня после регистрации безработного по его личному заявлению.

Размер пособия определяют в зависимости от страхового стажа и заработной платы, которую человек получал раньше. Если таких данных нет, то сумму определяют на основе справки о заработной плате (денежное обеспечение, вознаграждение по гражданско-правовому договору), которую человеку выдал работодатель, военный комиссариат, где человек состоял на учете, или воинская часть, где человек проходил службу.

Такую помощь выплачивают не реже 2 раз в месяц. Возможен вариант 1 выплаты в месяц, если на это согласен безработный.

В то же время пособие по безработице не предоставляется лицам, не имеющим страхового стажа. Это правило не касается только:

молодежи, которая закончила или прекратила обучение в заведениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, уволилась со срочной военной или альтернативной (невоенной) службы и требующей содействия в трудоустройстве на первое рабочее место в случае регистрации в установленном порядка соответствующих лиц как безработных;

взятых на учет внутриперемещенных лиц, не имеющих документов, необходимых для предоставления статуса безработного. До получения документов и сведений о периодах трудовой деятельности, заработной плате (доходе), страховом стаже пособие по безработице таким лицам назначается в минимальном размере, установленном законодательством на случай безработицы.

Если из-за военных действий центры занятости не могут обеспечить финансирование, то средства будут перечисляться Ощадбанком на счета безработных.

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