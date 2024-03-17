Как дистанционно получить больничный: советы Минздрава — Finance.ua

Как дистанционно получить больничный: советы Минздрава
Застрахованные украинцы могут получать выплаты в связи с временной утратой трудоспособности, дистанционно обратившись к врачу для экспертизы.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Как дистанционно получить больничный
Шаг 1. Обратитесь к врачу с помощью средств телефонной связи, интернет-телефонии или телемедицинской связи.
На основании полученной информации врач сформирует медицинское заключение о временной нетрудоспособности — электронном документе в электронной системе здравоохранения.
Шаг 2. Вам должны отправить SMS с номером медзаключения временной нетрудоспособности (МЗВН) от электронной системы здравоохранения.
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Шаг 3. МЗВН автоматически попадет в Электронный реестр листков нетрудоспособности, который ведет Пенсионный фонд. На основе данных, содержащихся в МЗВН, формируется электронный листок нетрудоспособности. Это именно тот документ, по которому начисляются выплаты.
Шаг 4. Затем должно поступить SMS от Пенсионного фонда — с номером больничного. Это означает, что все оформлено успешно.
Шаг 5. Уведомить работодателя о болезни, позвонив по телефону или переслав номер больничного.
Увидеть листок он сможет в кабинете страхователя на веб-портале электронных услуг ПФУ. Через семь дней после даты закрытия больничного работодатель сможет его оплатить.
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В Минздраве напоминают, что в случае продления МЗВН на период более пяти календарных дней необходимо лично явиться на прием к врачу.
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