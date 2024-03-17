Как дистанционно получить больничный: советы Минздрава — Finance.ua

Как дистанционно получить больничный: советы Минздрава Сегодня 17:20 — Личные финансы

Как дистанционно получить больничный: советы Минздрава, Фото: volynnews.com

Застрахованные украинцы могут получать выплаты в связи с временной утратой трудоспособности, дистанционно обратившись к врачу для экспертизы.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Читайте также Лечебным учреждениям передали 300 систем хранения энергии

Как дистанционно получить больничный

Шаг 1. Обратитесь к врачу с помощью средств телефонной связи, интернет-телефонии или телемедицинской связи.

На основании полученной информации врач сформирует медицинское заключение о временной нетрудоспособности — электронном документе в электронной системе здравоохранения.

Шаг 2. Вам должны отправить SMS с номером медзаключения временной нетрудоспособности (МЗВН) от электронной системы здравоохранения.

Читайте также Samsung показал кольцо для здоровья

Шаг 3. МЗВН автоматически попадет в Электронный реестр листков нетрудоспособности, который ведет Пенсионный фонд. На основе данных, содержащихся в МЗВН, формируется электронный листок нетрудоспособности. Это именно тот документ, по которому начисляются выплаты.

Шаг 4. Затем должно поступить SMS от Пенсионного фонда — с номером больничного. Это означает, что все оформлено успешно.

Шаг 5. Уведомить работодателя о болезни, позвонив по телефону или переслав номер больничного.

Увидеть листок он сможет в кабинете страхователя на веб-портале электронных услуг ПФУ. Через семь дней после даты закрытия больничного работодатель сможет его оплатить.

Читайте также Как бюджетно поддерживать физическое и психологическое здоровье: классические советы и искусственный интеллект

В Минздраве напоминают, что в случае продления МЗВН на период более пяти календарных дней необходимо лично явиться на прием к врачу.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.