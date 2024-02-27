Samsung показал кольцо для здоровья — Finance.ua

Samsung показал кольцо для здоровья
Южнокорейская компания Samsung Electronics впервые показала свое кольцо для здоровья Galaxy Ring на выставке Mobile World Congress (MWC) 2024 года в испанской Барселоне.
Об этом сообщает Yonhap.
Кольцо было представлено в трех цветах и девяти размерах на стенде южнокорейской компании в день открытия выставки MWC.
В компании заявили, что Galaxy Ring будет удобным во время сна, а внутренняя поверхность кольца будет вращаться вокруг пальца пользователя для измерения подробных данных о состоянии его здоровья.
При этом Samsung Electronics отметили, что не планируют раскрывать детали спецификаций Galaxy Ring до официальной презентации.
Ожидается, что Galaxy Ring появится на полках магазинов позже в этом году.
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