Samsung показал кольцо для здоровья — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Samsung показал кольцо для здоровья

Технологии&Авто
9
Samsung показал кольцо для здоровья
Samsung показал кольцо для здоровья
Южнокорейская компания Samsung Electronics впервые показала свое кольцо для здоровья Galaxy Ring на выставке Mobile World Congress (MWC) 2024 года в испанской Барселоне.
Об этом сообщает Yonhap.
Кольцо было представлено в трех цветах и ​​девяти размерах на стенде южнокорейской компании в день открытия выставки MWC.
Фото: en.yna.co.kr
Фото: en.yna.co.kr
В компании заявили, что Galaxy Ring будет удобным во время сна, а внутренняя поверхность кольца будет вращаться вокруг пальца пользователя для измерения подробных данных о состоянии его здоровья.
При этом Samsung Electronics отметили, что не планируют раскрывать детали спецификаций Galaxy Ring до официальной презентации.
Ожидается, что Galaxy Ring появится на полках магазинов позже в этом году.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.