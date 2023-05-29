День финансов: единый тариф на электроэнергию, изменения для ФЛП, прогноз курса валют до конца года — Finance.ua

День финансов: единый тариф на электроэнергию, изменения для ФЛП, прогноз курса валют до конца года Сегодня 17:50

Понедельник, 29 мая. Депутаты готовятся отменить ставку единого налога в 2%, а НКРЭКУ предлагает ввести единый тариф на электроэнергию для населения.

Отмена «упрощенки 2%». Рада поддержала в первом чтении законопроект, предусматривающий изменения в Налоговый кодекс, в частности, отменяет упрощенную систему налогообложения для ФЛП — ставку единого налога 2%. Как Рада поддержала в первом чтении законопроект, предусматривающий изменения в Налоговый кодекс, в частности, отменяет упрощенную систему налогообложения для ФЛП — ставку единого налога 2%. Как говорят в Минфине , это будет способствовать увеличению поступлений в государственный и местные бюджеты в 2023 году на сумму около 10 млрд гривен.

Национализация банков подсанкционных владельцев. ВР проголосовала во втором чтении за законопроект об усовершенствовании процедуры вывода с рынка банка в условиях военного положения, который разрешает Национальному банку ВР проголосовала во втором чтении за законопроект об усовершенствовании процедуры вывода с рынка банка в условиях военного положения, который разрешает Национальному банку национализировать банки подсанкционных владельцев

Ввоз компонентов для БПЛА без НДС и пошлины. Депутаты также Депутаты также одобрили законопроекты , предусматривающие освобождение на время военного положения от НДС и пошлины ввоз составляющих для производства и ремонта БПЛА.

Как изменится курс валют. Как говорится в прогнозе Capital Times, который во время Invest Talk Summit представил директор по инвестициям и глава департамента R&D компании Артем Щербина, Как говорится в прогнозе Capital Times, который во время Invest Talk Summit представил директор по инвестициям и глава департамента R&D компании Артем Щербина, официальный курс к концу текущего года изменится с текущего показателя 36,56 грн/долл. в сторону увеличения. На курс валют будут влиять три фактора: регуляция НБУ, экономическое развитие и план восстановления.

ПриватБанк увеличивает некоторые тарифы. С 1 июня 2023 г. ПриватБанк С 1 июня 2023 г. ПриватБанк повышает стоимость некоторых тарифных пакетов для ФЛП и бизнеса, а именно: «Бизнес Старт», «Базовый», «Бизнес комфорт», «Бизнес ПРО», тариф для группы ФЛП. Банк объясняет это решение изменением конъюнктуры рынка и введением соответствующей комиссии в общегосударственную систему электронных платежей. Это первое изменение тарифов банка за последние 2 года.

Добавим, что Ощадбанк автоматически продлил до 31 августа 2023 года срок действия платежных карт, в том числе для ВПЛ.

Единый тариф на электроэнергию. НКРЭКУ официально внесла предложения по определению с 1 июня НКРЭКУ официально внесла предложения по определению с 1 июня единого тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей на уровне 2,88 грн/кВт-час (с НДС) в рамках первого этапа корректировки цен. Как считает член комитета парламента по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Сергей Нагорняк, суммы в платежках в среднем возрастут на 150−200 грн.

Какова будет минимальная зарплата в 2024 году. Министерство экономики предложило Министерство экономики предложило повысить минимальную зарплату в 2024 году до 7651 грн. Вместе с тем, по информации Минсоцполитики, фактический размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц в ценах апреля 2023 года составил 7782 гривны.

Возрождение МФО. В первом квартале 2023 года микрокредитование набирает обороты. За первые три месяца текущего года задолженность украинцев перед МФО выросла на 663 млн грн — до 8,7 млрд грн. По сравнению с предыдущим периодом — последним кварталом 2022 года — выросли и В первом квартале 2023 года микрокредитование набирает обороты. За первые три месяца текущего года задолженность украинцев перед МФО выросла на 663 млн грн — до 8,7 млрд грн. По сравнению с предыдущим периодом — последним кварталом 2022 года — выросли и сумма и количество заключенных сделок по микрозаймам.

Подземные хранилища для энергоресурсов. Кабинет министров Кабинет министров решил создать надежные хранилища для хранения стратегических энергетических ресурсов, утвердив перечень подземных сооружений, где будут храниться аккумулированные нефть, газ, другие вещества и материалы. Это позволит обустроить и поддерживать в надлежащем состоянии надежные хранилища, недостижимые для врага и других угроз.

Закон об освобождении от налога на уничтоженную недвижимость. В Минрегионе напомнили , что с 6 мая вступил в силу закон об освобождении от уплаты налога на недвижимое имущество, которое было уничтожено или повреждено в результате агрессии россии. Закон предусматривает, что приостановление начисления и уплаты налога на уничтоженную или поврежденную недвижимость (кроме земли) начинается с месяца, в котором недвижимость приобрела такое состояние.

Инвестиционный фонд для Украины. Дания запустила специальный Дания запустила специальный инвестиционный фонд для Украины на общую сумму 1 млрд датских крон, что составляет около $133 млн. С начала полномасштабного вторжения общая военная поддержка Дании составила $1,4 млрд, а общая гуманитарная помощь, в том числе макрофинансовая — $212 млн.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.