Рада звільнила від ПДВ і мита ввезення складових для безпілотників — Finance.ua
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Рада звільнила від ПДВ і мита ввезення складових для безпілотників

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Верховна Рада схвалила законопроєкти № 9275 та № 9276, які передбачають звільнення на час воєнного стану від ПДВ і мита ввезення складових для виробництва і ремонту БПЛА.
Про це повідомив співавтор законопроєкту, перший заступник голови податкового комітету В Р Ярослав Железняк.
Документи за основу і в цілому підтримали 284 і 289 нардепів відповідно.
«Проєктами передбачається звільнення на час воєнного стану від ПДВ і мита ввезення складових (матеріали, вузли, агрегати устаткування та комплектуючі) БПЛА, що ввозяться підприємствами для власної виробничої діяльності з виробництва та ремонту БПЛА.
Підприємство, яке ввезло такі складові, повинно звітувати про використання таких товарів. У разі нецільового використання таких ввезених товарів підприємство повинно буде доплатити митні платежі, від яких його було звільнено, та сплатити пеню", — пояснив Железняк.
У ВР внесли на реєстрацію два законопроєкти щодо підтримки вітчизняного виробництва дронів — планують звільнити на час воєнного стану від ПДВ і мита ввезення складових БПЛА.
Верховна Рада прийняла за основу і в цілому законопроєкти № 8360 та № 8361-д щодо звільнення від ПДВ та мита на ввезення коптерів, тепловізорів, коліматорів та приладів нічного бачення та рацій.
За матеріалами:
Економічна Правда
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