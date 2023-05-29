Верховна Рада дозволила націоналізацію банків підсанкційних власників — Finance.ua

Верховна Рада дозволила націоналізацію банків підсанкційних власників Сьогодні 16:30 — Казна та Політика

Верховна Рада дозволила націоналізацію банків підсанкційних власників

Верховна Рада на засіданні в понеділок, 29 травня, проголосувала в другому читанні за законопроект щодо удосконалення процедури виведення з ринку банку в умовах воєнного стану. Документ дозволяє Національному банку України націоналізувати банки підсанкційних власників, повідомила « Економічна правда ». Згодом ухвалення закону також підтвердив нардеп Ярослав Железняк.

За законопроект проголосували 305 народних депутатів.

Таким чином, НБУ отримав інструмент для націоналізації «Сенс Банку» (раніше — «Альфа-банку»), який належить підсанкційним росіянам Міхаілу Фрідману та Пьотру Авену. Проти них запровадили санкції як Україна, так і Євросоюз.

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Новий закон пропонує заборонити підсанкційній особі набувати або збільшувати істотну участь у банку. Це означає, що НБУ буде зобов’язаний визнавати банк неплатоспроможним та виводити його з ринку у разі, якщо проти власників такої установи застосовано українські та міжнародні санкції.

Крім того, він дозволить вивести з ринку навіть платоспроможний системно важливий банк у разі запровадження санкцій.

На час дії воєнного стану НБУ зможе ухвалювати щодо такого банку рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку (якщо банк не є системно важливим) або про виведення з ринку банку (для системно важливих). Якщо після рішення НБУ про виведення з ринку системно важливого банку за новим законом держава погодилась брати участь у такому виведенні, фактично розпочинається націоналізація такого банку.

Такий системно важливий банк продовжить працювати, тоді як відбувається процес заміни його власників на державу. Відтак, як зазначали автори законопроекту, вкладники не відчують на собі негативних наслідків націоналізації.

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Якщо ж держава відмовиться брати участь у виведенні системно важливого банку з ринку, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб зможе виводити такий банк з ринку в загальному порядку.

«Така ситуація також не наражає на ризик втрати коштів вкладниками, адже під час воєнного стану всі вклади відшкодовуються у повному обсязі», — йдеться в пояснювальній записці.

Закон набуде чинності після того, як його підпишуть голова Верховної Ради та президент.

Раніше Верховна Рада вже ухвалювала закон, який спрощував процедуру націоналізації системно важливих банків під час війни. Тоді єдиною підставою для такої націоналізації пропонувалося визначити проблеми з ліквідністю банку.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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