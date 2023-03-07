В Україні заморожені 900 російських об’єктів, які дозволили націоналізувати — Finance.ua
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В Україні заморожені 900 російських об’єктів, які дозволили націоналізувати

Казна та Політика
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В Україні заморожені 900 російських об’єктів, які дозволили націоналізувати
В Україні заморожені 900 російських об’єктів, які дозволили націоналізувати
Понад 900 комерційних об’єктів на території України, які належать уряду росії та російським державним компаніям, так і не були примусово вилученні через пів року після затвердження цього переліку на засіданні Кабміну.
Про це повідомляє група аналітиків Trap Aggressor (проєкт StateWatch) з посиланням на відповідь Міністерства економіки.
Зокрема, йдеться про корпоративні права на 79 підприємств та рухоме майно, 8 літаків, 11 морських суден, 552 одиниці рухомого складу РЖД (напіввагони, вагони, платформи, тягачі тощо), 58 легкових автомобілів, 18 автобусів та вантажівок, складові для літаків, авто, причепи та газовидобувні конструкції.
Серед відомих підприємств у списку на вилучення, зокрема, є дані про корпоративні права:
  • 100% ТОВ «Татнєфть-АЗС-Україна», що належить російському ПАТ «Татнєфть» імені В.Д. Шашина, яке повʼязують із президентом Татарстану Рустамом Мінніхановим;
  • 93% ПАТ «Енергомашспецсталь», що через кіпрську компанію входить у склад держкорпорації «Росатом»;
  • 25% ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод», що належать наближеному до російського Міністерства торгівлі бізнесменові Станіславу Гамзалову;
  • 100% ТОВ «Брокард Україна», що належить кіпрській компанії «Інденон Холдинг Лімітед», яка контролюється Міністерством торгівлі рф.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фінансовий клуб
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