В Україні заморожені 900 російських об’єктів, які дозволили націоналізувати — Finance.ua

В Україні заморожені 900 російських об’єктів, які дозволили націоналізувати Сьогодні 19:14 — Казна та Політика

В Україні заморожені 900 російських об’єктів, які дозволили націоналізувати

Понад 900 комерційних об’єктів на території України, які належать уряду росії та російським державним компаніям, так і не були примусово вилученні через пів року після затвердження цього переліку на засіданні Кабміну.

Про це повідомляє група аналітиків Trap Aggressor (проєкт StateWatch) з посиланням на відповідь Міністерства економіки.

Зокрема, йдеться про корпоративні права на 79 підприємств та рухоме майно, 8 літаків, 11 морських суден, 552 одиниці рухомого складу РЖД (напіввагони, вагони, платформи, тягачі тощо), 58 легкових автомобілів, 18 автобусів та вантажівок, складові для літаків, авто, причепи та газовидобувні конструкції.

Серед відомих підприємств у списку на вилучення, зокрема, є дані про корпоративні права:

100% ТОВ «Татнєфть-АЗС-Україна», що належить російському ПАТ «Татнєфть» імені В.Д. Шашина, яке повʼязують із президентом Татарстану Рустамом Мінніхановим;

93% ПАТ «Енергомашспецсталь», що через кіпрську компанію входить у склад держкорпорації «Росатом»;

25% ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод», що належать наближеному до російського Міністерства торгівлі бізнесменові Станіславу Гамзалову;

100% ТОВ «Брокард Україна», що належить кіпрській компанії «Інденон Холдинг Лімітед», яка контролюється Міністерством торгівлі рф.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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