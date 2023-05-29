Відродження МФО: за три місяці мікрокредитування зросло майже на 40% — Finance.ua

Відродження МФО: за три місяці мікрокредитування зросло майже на 40% Сьогодні 12:04 — Кредит&Депозит

Відродження МФО: за три місяці мікрокредитування зросло майже на 40%

За даними Національного банку України, у першому кварталі 2023 року заборгованість українців за мікрокредитами зросла на 663 млн грн та становить 8,7 млрд грн. Сума взятих мікрокредитів також збільшилася на 39%.

Про це повідомляє Опендатабот.

«Середня сума угоди в першому кварталі 2023 року майже сягла показника напередодні великого вторгнення — 4912 грн», — сказано в повідомленні.

Якщо протягом 2022 року заборгованості за мікрокредитами скоротилися на 5 млрд грн, то вже у першому кварталі 2023 року мікрокредитування набирає обертів. Так, за перші три місяці поточного року заборгованість українців перед МФО зросла на 663 млн грн — до 8,7 млрд грн.

Графіка: Опендатабот

У порівнянні з попереднім періодом — останнім кварталом 2022 року — зросли й сума та кількість укладених угод про мікропозики. Так, за три місяці поточного року сума взятих мікрокредитів зросла на 39% та сягла 9,23 млрд грн. За цей час було укладено майже 1,9 млрд нових договорів. Це на 18% більше, аніж у четвертому кварталі минулого року.

Водночас кількість мікрокредитів у 2023 році все ще майже наполовину менша до відповідного періоду до початку великої війни у 2021 році. Тоді було укладено 3,52 млрд договорів про мікрокредитування.

Графіка: Опендатабот

В середньому, у 2023 році укладають 627 млн нових небанківських позик на місяць. У 2021 цей показник складав 1,17 млрд нових мікрокредитних договорів на місяць.

Квартал до кварталу середня сума мікрокредитів зростає. У першому кварталі поточного року середня сума угоди сягла періоду до великого вторгнення: 4912 грн проти 5079 грн у першому кварталі 2022 року.

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