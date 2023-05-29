Данія створила інвестиційний фонд для України на $133 мільйони — Finance.ua
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Данія створила інвестиційний фонд для України на $133 мільйони

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Данія запустила спеціальний інвестиційний фонд для України на загальну суму 1 млрд данських крон, що становить приблизно $133 млн.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.
Як зазначається, про запуск соціальної програми було оголошено під час Українського інвестиційного форуму в Копенгагені.
«Данія є одним із лідерів щодо фінансової допомоги Україні. З початку повномасштабного вторгнення загальна військова підтримка склала $1,4 млрд, а загальна гуманітарна допомога, в тому числі макрофінансова — $212 млн. Уряд України високо цінує підтримку Данії, розраховує на поглиблення двосторонньої співпраці та подальше залучення данського бізнесу в проєкти з відновлення України. Так, спеціальний інвестиційний фонд, створений для України, фінансуватиме проєкти із залученням найкращих данських технологій та інноваційних рішень, і буде доступний як для державного, так і для приватного секторів», — сказала міністр економіки Юлія Свириденко.
У свою чергу, заступник міністра економіки Олександр Грибан зауважив, що основною співпрацею між Україною і Данією є налагодження взаємовигідних відносин, коли українські компанії не лише імпортують данські продукти, а й локалізують виробництво такої продукції в Україні.
В рамках форуму було оголошено про затвердження фінансування для двох пілотних проєктів у сфері сільського господарства та агропереробки. Йдеться про постраждалі компанії південного регіону — Нібулон, якому дадуть кредит на 25 млн євро, та Агрофьюжн — 15 млн євро. Також кредити нададуть агрокомпаніям, розташованим біля лінії фронту в Миколаєві, які відновлюватимуть зруйновані виробничі потужності, закуповуючи обладнання у данських експортерів.
За словами Грибана, данський фонд не лише надаватиме фінансові гарантії, але й безпосередньо здійснюватиме кредитування, що ставить його на окремий щабель фінансових інститутів, які відкрили свої програми для України. Також данський уряд планує суттєво збільшити ліміти і розширити програму фінансової допомоги для України.
Як повідомлялося, Україна спільно з ЄС обговорили проблемні питання української видобувної промисловості та можливості залучення інвестицій ЄС.

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За матеріалами:
Finance.ua
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