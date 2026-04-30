День финансов: решение по учетной ставке, кешбэк на горючее, тариф на электроэнергию Сегодня 17:45

Четверг, 30 апреля. Кабинет Министров оставил без изменений цены на электроэнергию, продлил действие программы кешбэка на горючее и предложил бизнесу кредиты под 10% на энергогенерацию.

Решение НБУ по учетной ставке

Правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 15%. Это поможет поддержать привлекательность гривневых инструментов, устойчивость валютного рынка и контролируемость инфляционных ожиданий на фоне усиления ценового давления.

Как говорится в сообщении регулятора, после длительного замедления с июня 2025 года по январь 2026 года инфляция перешла к росту. В результате рост ВВП в I квартале оценивается на уровне 0,2% в годовом исчислении. В то же время, НБУ отмечает, что неопределенность с международной поддержкой уменьшилась.

Что нужно знать перед покупкой жилья

Перед покупкой квартиры в новостройке инвесторам следует тщательно проверять правовой статус объекта и целевое назначение земельного участка. Стабильность застройщика лучше всего подтверждается сравнением объемов сдачи объектов за последние годы. Важными индикаторами безопасности является участие дома в программе «єОселя», поскольку банк-партнер проводит проверку разрешительной документации и правового статуса объекта.

Отметим, что РИЭЛ входит в пятерку девелоперов, нарастивших строительство в столице за 2025 год. Вместе с тем за все время деятельности застройщику удалось реализовать более сотни проектов на более миллиона квадратных метров. Что действительно стоит за этими цифрами и на что обращать внимание потенциальным инвесторам? Узнайте больше в обзоре портала Finance.ua:

Кешбэк на горючее

Правительство продлило действие программы кешбэка на горючее до 31 мая 2026 года. Максимальный размер компенсации составит до 500 грн вместо 1000 гривен.

Новые правила трудоустройства

Кабинет Министров ввел экспериментальный проект по трудоустройству и оформлению трудовых отношений в электронной форме через Единую информационно-аналитическую систему «Горизонт». Фактически предусматривается создание модели, при которой большинство кадровых процессов можно будет вести дистанционно.

НДС для ФЛП

Министр финансов Сергей Марченко заявил , что вопрос введения налога на добавленную стоимость для физических лиц-предпринимателей могут отсрочить по итогам миссии Международного валютного фонда, которая запланирована на май-июнь 2026 года.

🗨️ «Есть ощущение по результатам переговоров, что этот вопрос может быть пересмотрен в положительную сторону в соответствии с нашими потребностями. Соответственно, он будет отсрочен. Но окончательное решение будет принято только после окончания миссии в конце мая — начале июня» , — отметил министр.

Кредиты под 10% на энергогенерацию

Кабинет Министров запустил новый механизм государственной поддержки для крупного и среднего бизнеса с целью строительства собственной распределенной генерации. Предприятия смогут привлекать кредиты с фактической ставкой 10% годовых на строительство и ввод в эксплуатацию, в частности:

газотурбинных и газопоршневых установок, в том числе когенерационных;

объектов возобновляемой энергетики (биомасса, биогаз, геотермальная энергия);

систем накопления энергии;

микросетей и локальных автономных энергосистем

Добавим, что правительство приняло решение о дополнительном финансировании программы єВідновлення в размере 2 млрд грн.

В Минвосстановления отметили , что система решений подготовки столицы к отопительному сезону оценивается в 30 млрд грн. Продолжается работа над восстановлением поврежденных ТЭЦ и созданием дополнительных мощностей, на данный момент речь идет о примерно 30 альтернативных системах.

Средняя зарплата в Украине

По данным Госстата, средняя заработная плата штатных работников в Украине в марте 2026 года составила 30 356 гривен. Это на 7,2% больше по сравнению с февралем. Самый высокий уровень заработной платы зафиксирован в Киеве — 49 381 грн. Самый низкий показатель зафиксирован в Кировоградской области — 21 375 грн.

Тариф на электроэнергию

Кабмин продлил действие действующего тарифа на электрическую энергию для бытовых потребителей до 31 октября 2026 года на уровне 4,32 грн/кВт*ч. Это означает, что цены на электроэнергию для населения остаются без изменений

Новый Таможенный кодекс

Министерство финансов работает над новой редакцией Таможенного кодекса, которая предоставит таможенным органам правоохранительные функции. В министерстве отметили, что Украина последовательно внедряет модель, при которой правоохранительная функция закрепляется за таможенными органами в соответствии с европейской практикой.

