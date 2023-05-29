Запрацював закон про звільнення від податку на знищену нерухомість — Finance.ua

Запрацював закон про звільнення від податку на знищену нерухомість Сьогодні 14:00 — Казна та Політика

Запрацював закон про звільнення від податку на знищену нерухомість

З 6 травня набув чинності підписаний Президентом Закон № 3050-IX щодо звільнення від сплати податку на нерухоме майно, яке було знищене чи пошкоджене внаслідок агресії росії.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Що передбачає закон

Закон передбачає, що призупинення нарахування та сплати податку на знищену чи пошкоджену нерухомість (крім землі) починається з місяця, в якому нерухомість набула такого стану.

Підтверджувальними документами є складені акти за результатами огляду такого об'єкта нерухомості органом державної влади чи органом місцевого самоврядування.

Також з 1 січня 2023 року податок не нараховується та не сплачується на нерухоме майно, яке розташоване на території активних бойових дій або тимчасової окупації (за період з першого числа місяця, в якому було визначено щодо відповідних територій дату початку активних бойових дій або тимчасової окупації, до останнього числа місяця, у якому завершено бойові дії або тимчасову окупацію на відповідній території).

Довідка Finance.ua:

до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії надійшло вже 61,7 млрд грн;

1 квітня 2023 року Кабінет Міністрів ухвалив порядок надання державної допомоги на ремонт пошкодженого житла. Він передбачає отримання громадянами, чиє житло було пошкоджено внаслідок збройної агресії рф, державної допомоги на поточний ремонт житла;

процес оформлення компенсації за пошкоджене та знищене житло буде повністю цифровізований.

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