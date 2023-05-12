Процес оформлення компенсації за пошкоджене та знищене житло буде повністю цифровізований — Finance.ua

Процес оформлення компенсації за пошкоджене та знищене житло буде повністю цифровізований Сьогодні 17:40 — Казна та Політика

Процес оформлення компенсації за пошкоджене та знищене житло буде повністю цифровізований

Перший етап програми єВідновлення з виплати компенсацій за пошкоджене житло почав діяти на основі цифрових інструментів, і надалі вся інформація буде максимально доступною.

Про це повідомила голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, очільниця політичної партії «Слуга Народу» Олена Шуляк.

«Механізм виплати компенсацій працює через цифрові інструменти: вже понад 730 громад доєдналися до Реєстру пошкодженого та знищеного майна. Зараз триває процес доповнення даних — не тільки про житлові будинки, але й про інфраструктуру. Це стане основою для роботи наших донорів, партнерів та уряду з планування відновлення», — сказала Шуляк.

Вона нагадала, що зараз розпочався перший етап програми єВідновлення — оформлення компенсацій за пошкоджене житло, а з 22 травня набере чинність норма про компенсації за знищене житло.

«Мінвідновлення разом з Мінцифрою запустили портал Dream — раніше це була Єдина система управління відбудовою. На порталі буде інформація про всі проєкти, можна буде відстежити, скільки коштів витрачено і на що саме. Ця база інтегрована із Єдиною державною електронною системою у сфері будівництва, з Реєстром пошкодженого та знищеного майна та іншими реєстрами. Ми хочемо зробити так, щоб інформація була максимально доступною для всіх громадян та бізнесу», — підсумувала очільниця «Слуги Народу».

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