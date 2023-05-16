У Фонді ліквідації наслідків війни зібрали вже понад 60 млрд грн: на що хочуть витратити — Finance.ua

У Фонді ліквідації наслідків війни зібрали вже понад 60 млрд грн: на що хочуть витратити Сьогодні 15:15 — Казна та Політика

У Фонді ліквідації наслідків війни зібрали вже понад 60 млрд грн: на що хочуть витратити

До Фонду ліквідації наслідків збройної агресії надійшло вже 61,7 млрд грн.

Про це повідомила голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа.

Із цих коштів 35,9 млрд грн склали 50% прибутку Національного банку за 2022 рік, та 25,8 млрд грн було отримано від примусового вилучення коштів держави-агресора.

«У 2023 році кошти Фонду ліквідації будуть використовуватись для надання грошової допомоги на ремонт пошкодженого житла (програма „єВідновлення“), відбудови критичної інфраструктури, на пілотні проекти відновлення у п’яти областях, а також велику кількість зруйнованих об'єктів по всій країні», — розповіла Підласа.

Вона уточнила, що йдеться як про зруйновані об'єкти, так само й про такі, поява яких допоможе подолати соціально-економічні наслідки війни.

Довідка Finance.ua:

Фонд ліквідації наслідків війни створили у 2023 році у складі спеціального фонду державного бюджету;

його першочерговим завданням є відновлення знищених або пошкоджених об'єктів житлового призначення, а також будівництво або ремонт об'єктів критичної інфраструктури.

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УБР За матеріалами:

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