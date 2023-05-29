Ощадбанк продовжив дію платіжних карток — Finance.ua

Ощадбанк продовжив дію платіжних карток
Ощадбанк автоматично продовжив до 31 серпня 2023 року термін дії платіжних карток.
Про це повідомляє пресслужба банку.
«У зв’язку з воєнним станом Ощадбанк для зручності клієнтів продовжив до 31 серпня 2023 року термін дії всіх платіжних карток, у тому числі для ВПО», — сказано в повідомленні.
Продовження відбувається автоматично для карток, термін яких закінчується з лютого 2022 року.
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«Звертатись до відділень банку для перевипуску картки чи обміну її на нову не потрібно», — наголошують у банку.
Картки у разі закінчення терміну дії продовжать повноцінно працювати: можна розраховуватись ними в торговельно-сервісній мережі, знімати з них готівку в банкоматі тощо.
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