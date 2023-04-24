ПриватБанк та Ощадбанк припинили скорочувати мережу відділень: скільки залишилося на 1 квітня — Finance.ua

ПриватБанк та Ощадбанк припинили скорочувати мережу відділень: скільки залишилося на 1 квітня Сьогодні 20:01 — Фондовий ринок

ПриватБанк та Ощадбанк припинили скорочувати мережу відділень: скільки залишилося на 1 квітня

Станом на 1 квітня 2023 року в Україні налічувалося 5 192 діючих структурних підрозділів банків. З початку року їхня кількість скоротилася на 144.

Про це свідчать дані Національного банку України.

За даними НБУ, в Україні було 65 чинних банків. З початку року було закрито два банки, в яких було 86 відділень: «Айбокс Банк» (69) та «Форвард» (17).

Найбільше відділень у державному ПриватБанку — 1 209 (-1). У державному Ощадбанку 1183 відділення (+1). Вперше за довгий час ці банки не скорочували відділень.

Далі з великим відривом йдуть банки іноземних банківських груп: Райффайзен Банк (323) та Укрсиббанк (230). Замикає п’ятірку приватний банк ПУМБ (221).

Таблиця: РБК-Україна

Нагадаємо, станом на 1 січня 2023 року в Україні налічувалося 5 336 діючих структурних підрозділів банків. За 2022 рік їх кількість скоротилася на 1349 (на 20,2%).

Найбільше відділень було у державному ПриватБанку — 1 210. Вперше в історії банк посів перше місце, хоч і скоротив 287 відділень. У державному Ощадбанку залишилося 1182 відділення (-420).

Довідка Finance.ua:

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