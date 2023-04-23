Що потрібно знати про користування карткою за кордоном — Finance.ua

Що потрібно знати про користування карткою за кордоном Сьогодні 08:02 — Фінтех і Картки

Що потрібно знати про користування карткою за кордоном

Здійснювати оплату за кордоном банківською карткою насправді легко, але потрібно знати декілька суттєвих моментів, щоб уникнути непередбачуваних витрат. Про це пише ФінКульт.

Кілька важливих правил

1. Перед виїздом за кордон не потрібно додатково інформувати банк про ваші наміри, всі картки клієнтів банку вже відкриті для операцій за кордоном.

2. При розрахунках карткою в магазинах, інтернеті та закладах харчування, обирайте тільки валюту країни перебування. Таким чином ви уникнете витрат при курсовій різниці. Якщо здійснити оплату карткою у гривні або валюті, що відрізняється від валюти країни перебування — транзакція відбудеться за комерційним курсом іноземного банку, який відрізняється від комерційного курсу вашого банку!

3. Надавайте перевагу безготівковим розрахункам за допомогою ApplePay та GooglePay. Безготівкові розрахунки за кордоном можна здійснювати гривневою платіжною карткою у межах ліміту:

100 тис. гривень в еквіваленті (для усіх гривневих карток одного банку);

без обмежень — з використанням валютної платіжної картки українських банків.



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4. За кордоном готівку в банкоматах можна знімати з валютних, та гривневих платіжних карток, але існує ліміт. Ліміти на зняття готівки за кордоном встановлені НБУ:

12 500 грн на 7 календарних днів для карток у гривні;

100 000 грн в еквіваленті на день для карток в іноземній валюті.



5. Перед оформленням картки поцікавтеся, чи є представництва обраного вами банку за кордоном. Гроші знімайте в банкоматі вашого банку-партнера, буде менша комісія. Сума комісії залежить від умов вашого договору на розрахунково-касове обслуговування.

6. Конвертація безготівкових розрахунків відбувається за курсом, установленим міжнародною платіжною системою, він є вигідним. Комісія за конвертацію при розрахунках залежить від валюти та умов вашого договору.

7. Перед поїздкою за кордон найкраще поповнити платіжну картку та нею розраховуватись. Свої встановлені добові ліміти щодо сум та кількості розрахунків карткою завжди можна переглянути й змінити в мобільному застосунку для безпеки.

Банки в Україні мають право не застосовувати щомісячний ліміт у розмірі 100 тис. грн (в еквіваленті) на розрахунки за кордоном із використанням гривневих платіжних карток для купівлі визначених НБУ товарів військового призначення для волонтерів — фізосіб, які надали відповідне підтвердження своєї діяльності.

Нагадуємо, що у випадку визнання банку неплатоспроможним, на час дії воєнного стану та три місяці після, Фонд гарантування вкладів відшкодовує усі кошти, розміщені вкладником на депозитних, поточних та карткових рахунках, в тому числі рахунках, які відкрито для отримання соціальних виплат, пенсій, стипендій в одному банку.

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