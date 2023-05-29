Рада підтримала законопроєкт про скасування "спрощенки 2%" в першому читанні — Finance.ua

Рада підтримала законопроєкт про скасування "спрощенки 2%" в першому читанні Сьогодні 16:03 — Казна та Політика

Рада підтримала законопроєкт про скасування "спрощенки 2%" в першому читанні

Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт № 8401, який передбачає зміни до Податкового кодексу, зокрема скасовує спрощену систему оподаткування для ФОП — ставку єдиного податку 2%.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

«Прийняття законопроекту сприятиме збільшенню надходжень до державного та місцевих бюджетів у 2023 році на суму близько 10 млрд гривень», — зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Проєктом закону з 1 липня пропонується:

скасувати можливість для ФОП та юридичних осіб бути платниками єдиного податку ІІІ групи із застосуванням ставки єдиного податку у розмірі 2% від суми доходу;

скасування можливості для ФОП платників єдиного податку І та ІІ груп не сплачувати єдиний податок;

відновити проведення документальних перевірок. Документом передбачено, що такі перевірки під час дії воєнного стану проводяться за наявності безпечного доступу до територій, приміщень та документів, пов’язаної з обчисленням та сплатою податків і зборів;

відновити застосування штрафних санкцій (за порушення податкового законодавства; правильності нарахування, обчислення та сплати ЄСВ; порядку використання РРО/ПРРО);

відновити перебіг строків, визначених податковим законодавством.

Водночас законопроєкт не передбачає підвищення податків та не вводить нові ставки податків.

«Норми направлено насамперед, на повернення податкового законодавства до довоєнного стану. Зокрема, з 1 липня 2023 року обмежується дія окремих норм Кодексу, запроваджених на період до припинення або скасування воєнного стану на території України», — наголосив Марченко.

Прийняття законопроєкту є одним з структурних маяків у рамках Меморандуму про економічну та фінансову політику з МВФ та сприятиме збільшенню податкових надходжень у 2023 році.

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Економічна Правда За матеріалами:

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